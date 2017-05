Nghĩ về chuyện tặng xe sang từ nguồn tiền an sinh xã hội

Bạn đọc viết

Có lẽ nhiều người thật bất ngờ thông tin trên báo chí về chiếc xe Land Cruiser V8 (mang BKS 47A.001.07) có giá 2,8 tỷ đồng tặng tỉnh Dak Lak vào tháng 5-2016, phát hiện ra một điều không bình thường - đó là nguồn tiền mua chiếc xe sang này lại được trích từ quỹ an sinh - xã hội của Agribank trung ương! Bất ngờ và lo lắng trước hiện tượng một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, lại sử dụng công quỹ sai mục đích hay nói cách khác là tìm cách “biến tướng” trong chi tiêu công quỹ. Việc sử dụng quỹ an sinh – xã hội để mua xe sang làm quà tặng cơ quan công quyền ở địa phương rõ ràng là đi ngược lại bản chất của vấn đề an sinh - xã hội. Chức năng của an sinh – xã hội là để phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro – nhằm bảo đảm cuộc sống cho mọi thành viên trong xã hội, bảo đảm ổn định, phát triển và công bằng xã hội. Lạm dụng quỹ an sinh – xã hội cho mục đích khác chẳng những không thể xóa đói, giảm nghèo bền vững mà còn làm mất đi động lực tăng trưởng kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội.

Được biết, trong 5 năm 2012-2016 ngành ngân hàng cả nước đã dành 7.430 tỷ cho công tác an sinh – xã hội. Nguồn kinh phí này được tập trung chủ yếu vào các chương trình lớn như công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ Qũy Bảo trợ trẻ em, các hoạt động vì trẻ em, công tác đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp đồng bào bị bão lụt. Đó là những thông tin vừa được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam công bố qua Hội nghị tổng kết công tác an sinh – xã hội giai đoạn 2012 – 2016.

5 năm, toàn ngành ngân hàng dành số tiền gần 7.500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trong cả nước, tính ra mỗi năm xấp xỉ 1.500 tỷ đồng. Nếu làm phép tính chia đều 63 tỉnh thành thì một năm mỗi địa phương cũng chưa đến 24 tỷ đồng. Nhìn vào con số này mới thấy số tiền 2,8 tỷ đồng mà Agribank mua xe sang tặng một địa phương quả là không nhỏ. Dư luận có quyền đặt câu hỏi, Agribank chỉ tặng riêng tỉnh Dak Lak – thủ phủ của Tây Nguyên, hay còn tặng cho những địa phương nào nữa? Và, ngoài Agribank ra còn có ngân hàng nào khác sử dụng nguồn quỹ an sinh – xã hội để làm quà tặng cấp trên!?

Nguồn an sinh – xã hội vốn dĩ dành cho đối tượng “yếu thế” trong xã hội, nay có nơi lại biến thành “quà tặng cấp trên”, chắc hẳn sẽ gây ra nhiều hệ lụy, mất uy tín cả bên cho lẫn bên nhận và để lại dư luận không hay. Quỹ an sinh – xã hội của doanh nghiệp nhà nước vốn đã ít ỏi, nay lại xuất hiện tình trạng nguồn quỹ này đang bị sử dụng “biến tướng” như đã thì kính mong các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm soát việc sử dụng các nguồn quỹ, đặc biệt là quỹ an sinh – xã hội

