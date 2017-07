Đền ơn đáp nghĩa cần nhiều hơn nữa

Bạn đọc viết

Đúng là ít có đất nước nào phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh như ở Việt Nam chúng ta. Và cũng chẳng dân tộc nào thấu hiểu nỗi đau mất mát vì chiến tranh như dân tộc Việt Nam. Mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu cái giá trị của cuộc sống hôm nay được các thế hệ đi trước đánh đổi bằng xương, bằng máu.

Vì thế từ giây phút hòa bình đầu tiên, trong tâm thức mỗi chúng ta đã khắc sâu đời đời biết ơn những anh hùng liệt sĩ; tạc lòng ghi nhớ và ngưỡng mộ biết ơn những thương, bệnh binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng bằng chính những việc làm thiết thực. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tiếp nhận được sự ủng hộ 1.500 tỷ đồng, xây mới 55.600 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 39.000 nhà với tổng số hàng trăm tỷ đồng, tặng 604.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa, 15.000 vườn cây tình nghĩa trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, những năm gần đây, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi cán bộ và nhân dân trong cả nước, được tổng kết và nhân rộng điển hình ở khu dân cư đến xã, phường, trường học; từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đa dạng về hình thức, thiết thực và sâu sắc về nội dung…Tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Những việc làm đó còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn

Không những chăm lo người còn sống, chúng ta còn có nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc nơi an nghỉ của những người đã khuất như: xây dựng, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, cầu siêu cho hương hồn các liệt sĩ được ấm lòng nơi chín suối… phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã và đang lan tỏa sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, hơn 96% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú và xuất hiện nhiều tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, giúp đỡ ngày càng nhiều đối tượng con thương binh, liệt sĩ có việc làm ổn định, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên do hậu quả chiến tranh kéo dài nên điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, chênh lệch thu nhập giữa các vùng miền, nhất là các địa phương vùng sâu vùng xa, nơi có đông đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở một số địa phương vẫn còn chưa làm thật tốt chính sách đối với các đối tượng có công, có biểu hiện chạy theo hình thức, phát động phong trào theo “thời vụ”. Có địa phương thiếu sự quan tâm, hằng năm chỉ đến dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hoặc lễ, Tết mới cử cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà.

Việc chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, việc chữa trị những vết thương do chiến tranh để lại, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo và vẫn còn những người, những gia đình chưa được hưởng đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta… đang để lại nỗi thương đau khắc khoải trong lòng những người thân.

Theo thống kê, hiện nay, cả nước có hơn 8,8 triệu người có công, trong số đó gần 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Bên cạnh đó là hàng nghìn liệt sỹ vẫn phải nằm lại dưới những cánh rừng, dưới lớp lớp sóng biển hay trong những ngôi mộ liệt sỹ chưa biết tên …

Vì thế để đáp lại với những hy sinh to lớn của hàng triệu thương binh, liệt sĩ đã đổ máu xương để đất nước được độc lập tự do, mỗi chúng ta phải có nghĩa vụ, trách nhiệm cao hơn nữa trong việc làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Nhất là trong “Tháng tri ân” này, cùng với các hoạt động thiết thực của toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức, biện pháp và cách làm sáng tạo trong việc chăm lo cuộc sống gia đình có công với cách mạng nhằm thiết thực phát huy truyền thống và đạo lý dân tộc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một ngày còn những thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng cực khổ thì ngày đó mỗi chúng ta phải tự vấn lương tâm chưa làm tròn bổn phận của mình với những người đã hy sinh vì nước. Còn những bia mộ liệt sỹ chưa có tên, mỗi chúng ta không được phép quên máu xương của dân tộc mình đã đổ để có được hình hài, vóc dáng đất nước hôm nay.

Minh Tư