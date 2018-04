Sôi động cùng Trại hè chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện: T.H.E. Summer Camp 2018

T.H.E. (Tourism, Hotel, Events) Summer Camp 2018 là chương trình hè chuyên biệt cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 16 – 25 đến từ Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á. Được giảng dạy bởi các giảng viên nước ngoài là những người đang trực tiếp công tác trong ngành Du lịch, Khách sạn & Sự kiện hay còn gọi là ngành công nghiệp không khói (Hospitality). Chắc chắn rằng, T.H.E. Summer Camp 2018 sẽ chứa đựng nhiều bí mật bất ngờ và thú vị cho mùa hè năng động của bạn.

Bạn muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện nhưng vẫn chưa biết liệu mình có phù hợp hay không? Công việc trong tương lai của bạn sẽ là gì? Hoặc đơn giản là bạn yêu thích và mong muốn có cơ hội được trải nghiệm ngành nghề Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện một cách thực tế nhất. T.H.E. Summer Camp 2018 của GHE là một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

T.H.E. Summer Camp 2018 sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 15/7 đến 21/7/2018 với vô vàn những hoạt động hấp dẫn và sinh động. Bên cạnh việc bổ sung lý thuyết chuyên ngành, khám phá văn hóa các quốc gia như Thụy Sỹ, Úc. Bạn sẽ được trải nghiệm các hoạt động thực tế, trở thành thí sinh trong những cuộc thi đầy tính mạo hiểm và thử thách của chúng tôi như Vua đầu bếp (Master Chef), Đường đua kỳ thú (Amazing Race), Chèo thuyền vượt thác & trượt Zipline, Thám hiểm đại dương, Tham quan công viên Sun World, Tham quan KS 5 sao cùng những hoạt động xây dựng đội nhóm như đốt lửa trại, ca hát, xem phim giúp các bạn tham gia T.H.E. Summer Camp 2018 có được những giây phút thư giãn và giao lưu kết bạn ý nghĩa.

Dù là Khu du lịch sinh thái Tiên Sa với vẻ hoang sơ, yên tĩnh với biển xanh và cát trắng hay Khu du lịch Hòa Phú Thành một trong những sản phẩm du lịch mới lạ và hấp dẫn của TP Đà Nẵng hay Hội An Beach Resort tọa lạc ngay trên Bãi biển Cửa Đại ở Phố cổ Hội An, tất cả đều là những điểm đến hấp dẫn được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng để tổ chức T.H.E. Summer Camp 2018. Chắc chắn rằng, những địa điểm trên sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm khác nhau từ cảm giác bên ánh lửa trại cho đến sự xa hoa ở khu nghỉ dưỡng, những cung bậc cảm xúc tuyệt vời trong những ngày hè đến.

Hãy cùng chúng tôi tạo nên một mùa hè thật sôi động và đặc biệt nhất mà bạn khó có thể tìm được ở nơi nào khác!

Tiết kiệm đến 30% khi tham gia cùng một người bạn!

Tiết kiệm đến 50% phí tham dự khi đăng ký nhập học tại các trường do GHE làm đại diện (Nhập học năm 2018)

Tiết kiệm đến 80% phí tham dự khi đăng ký nhập học tại các trường do GHE làm đại diện (Nhập học năm 2019)

*Áp dụng có điều kiện

CƠ HỘI TRỞ THÀNH NGƯỜI CHIẾN THẮNG MỘT TUẦN TRẢI NGHIỆM ĐẤT NƯỚC THỤY SỸ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

G’Connect Hospitality Education là Trung tâm cung cấp dịch vụ Tư vấn hướng nghiệp/Du học chuyên biệt trong lĩnh vực Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện. Với đội ngũ nhân viên không chỉ am hiểu về các chương trình đào tạo, thủ tục nhập học, xin thị thực (visa), mà còn được bổ sung kiến thức trong lĩnh vực Khách sạn và Du lịch để có thể đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất cho các bạn sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, với mong muốn đem đến cho sinh viên sự chuẩn bị thiết thực nhất, G’Connect Hospitality Education sẽ cung cấp cho bạn:

• Khoá học Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Khách sạn, Du lịch & Sự kiện

• Khóa học Pha chế cà phê (Barista)/pha chế thức uống (Bartender)

