Nên học tại Việt Nam hay du học: Kỳ 4 - Du học là cánh cửa luôn rộng mở

1. Tại sao nên đi du học?

Du học tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Anh,… đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ Việt Nam mặc dù chi phí du học không hề rẻ. Chi phí dành cho du học khá đắt đỏ nhưng kết quả thu được sẽ xứng đáng với sự đầu tư. Bạn được học tập ở những hệ thống giáo dục hàng đầu, được hoàn thiện toàn diện về kiến thức và kỹ năng, với tấm bằng có giá trị bạn sẽ có cơ hội làm việc ở bất kỳ đâu mà bạn mong muốn. Trong rất nhiều sự lựa chọn để lập nghiệp, du học chính là lộ trình đảm bảo được tương lai cho bạn.

Học sinh chọn đến các quốc gia Châu Âu để có thể nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của bạn sẽ được phát triển mỗi ngày và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình đã dùng ngôn ngữ tiếng Anh một cách thành thục. Hơn nữa, với trình độ tiếng Anh vượt trội bạn có thể xin những phần học bổng có giá trị trong các năm học.

Việc làm quen với môi trường hoàn toàn xa lạ, sống trong một nền văn hóa mới, bên cạnh những con người mới không phải là một điều dễ dàng. Bạn sẽ có cơ hội tự lập, rèn luyện bản thân và chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề. Nếu đã quen với cách học truyền thống thụ độnng ở Việt Nam thì bạn sẽ phải thay đổi phương pháp tư duy khi đi du học. Ở các nước có nền giáo dục phát triển, họ chú trọng phát triển toàn diện cả về kiến thức và kỹ năng. Bạn phải tự học, tự nghiên cứu, tự tư duy sáng tạo chứ không có một khuôn mẫu sẵn nào để có thể bắt chước theo.

Những ngôi trường hiện đại ở Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand,... là những môi trường chuyên nghiệp, có sự liên kết chặt chẽ với các công ty quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều cơ hội được tuyển dụng cao bởi các tập đoàn đa quốc gia.

Việc học tập và sinh sống ở nước ngoài mang đến cho bạn những thay đổi tích cực từ nhân sinh quan, phương pháp tư duy đến cách thức hoàn thiện mọi kỹ năng. Du học là một trong những con đường tốt nhất để đảm bảo cho bạn một nghề nghiệp ổn định ở tương lai nếu bạn không ngừng nỗ lực rèn luyện mỗi ngày.

2. Cơ hội định cư rộng mở sau khi du học

Mong muốn được định cư tại đất nước bạn đang đi du học là một mong muốn chính đáng. Cơ hội định cư cho các bạn được mở rộng hơn bao giờ hết khi chính phủ các quốc gia phát triển đồng loạt nới lỏng chính sách nhập cư nhằm thu hút nhân tài.

Canada có diện tích lớn thứ hai trên thế giới nhưng mật độ dân cư khá thấp, trong khi đó mức sống của người dân rất cao, thu nhập đầu người đứng thứ 8 trên thế giới. Canada có bộ luật dành cho sinh viên quốc tế muốn nhập cư ở hầu khắp các bang trên đất nước. Năm 2014, bang Quebec đã lập chính sách định cư Canada cấp tốc PEQ (Quebec Experience Program) tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế nộp đơn xin định cư 6 tháng trước khi tốt nghiệp và được duyệt trong vòng 1-3 tháng khi thảo mãn được các điều kiện yêu cầu. Nếu bạn có ý định định cư tại bang Manitoba và Saskatchewwan, bạn sẽ được hoàn trả lại 60% học phí và hoàn toàn được miễn phí bảo hiểm. Chính phủ Canada thông thường chỉ yêu cầu 1 năm làm việc sau tốt nghiệp là bạn có thể xin định cư, thậm chí có nhiều bang chỉ yêu cầu thời gian là 6 tháng. Ngoài ra bạn có thể du học tại Canada dễ dàng hơn thông qua chương trình CES.

New Zeland là quốc gia đầu tiên có bộ luật ứng dụng bảo vệ sinh viên quốc tế. Cùng với chất lượng giáo dục hàng đầu và môi trường sống lý tưởng, New Zeland đang tạo ra sức hút ngày càng mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn có thể xin Working Visa để ở lại làm việc, nếu được một công ty bảo lãnh thì visa sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Trong thời gian đó, đơn xin thường trú nhân của bạn sẽ được xem xét. Như vậy, bạn có thể trở thành công dân New Zeland trong vòng 3 năm.