Du học New Ocean chính thức khai trương chi nhánh tại Tp.HCM

Năm 2018, để chào đón cột mốc bước sang tuổi thứ 12, ngày hôm này 05/01 New Ocean chính thức khai trương và đi vào hoạt động chi nhánh mới tại địa chỉ số 60 Đinh Công Tráng, Quận 1, Tp.HCM. Việc mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của trung tâm với cam kết tiếp tục sứ mệnh phục vụ, miệt mài kết nối để những ước mơ du học được chắp cánh vươn xa.

Chi nhánh Hồ Chí Minh với vị trí thuận lợi, cơ sở khang trang rộng rãi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện giúp New Ocean phục vụ tốt hơn nữa những khách hàng ở Miền Trung và Miền Nam. Toàn bộ khách hàng từ Quảng Bình trở vào sẽ dễ dàng tiếp cận với dịch vụ tư vấn Du học của New Ocean. Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung, New Ocean chi nhánh Hồ Chí Minh còn có sự khác biệt đảm bảo yếu tố trải nghiệm mới mẻ và tốt nhất của khách hàng..

Với tinh thần luôn cầu thị và phát triển, chi nhánh Hồ Chí Minh của Du học New Ocean mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của toàn bộ quý phụ huynh, các em học sinh sinh viên tại các tỉnh Miền Trung và Miền Nam, qua đó sẽ là điểm kết nối với các em học sinh và sinh viên và chắp cánh cho những ước mơ học tập trên khắp mọi miền tổ quốc.

New Ocean – Chắp cánh ước mơ

Trải qua gần 12 năm trưởng thành và phát triển, New Ocean với sứ mệnh là cầu nối cho những bạn trẻ với ước mơ vươn xa hơn nhờ tận dụng tri thức của nhân loại. Đến nay New Ocen đã cung cấp dịch vụ Du học tới 18 quốc gia trên toàn thế giới. Trong gần 12 năm hoạt động, New Ocean đã giúp hàng ngàn bạn trẻ thực hiện ước mơ tương lai của mình thông qua học tập và trau dồi kinh nghiệm tại các quốc gia có nền giáo dục hiện đại. New Ocean tự hào trong suốt thời gian hoạt động luôn được quý vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên như một sự lựa chọn hàng đầu khi có mong muốn đi du học. Năm 2017, trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, New Ocean đã chính thức thay đổi bộ logo biểu trưng thương hiệu mới. Theo đó, với biểu trưng logo mới, New Ocean cam kết thay đổi và bứt phá, tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối một cách mạnh mẽ và trách nhiệm.

New Ocean phát triển hai mảng dịch vụ chính là Tư vấn Du học và Tư vấn Định cư tương đương với 2 thương hiệu được định vị rõ ràng như sau:

New Ocean Study là bộ phận chuyên tư vấn Du học, hướng dẫn thủ tục, tìm kiếm khóa học và học bổng phục vụ mong muốn, ước mơ học tập và nghiên cứu tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. New Ocean Study tại thời điểm 2017 đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 500 trường THPT/Cao đẳng/Đại học và Tổ chức Giáo dục Quốc tế danh giá trên thế giới.

New Ocean IMMI là bộ phận chuyên tư vấn Định cư, hướng dẫn thủ tục, tìm kiếm cơ hội Định cư cho người Việt tại các quốc gia Văn minh. New Ocean IMMI hiện nay với thị trường chính là Định cư Úc, chúng tôi có liên kết đa dạng với các công ty luật hàng đầu tại quốc gia này.

Công ty tư vấn du học quốc tế New Ocean

- Website: https://newocean.edu.vn/

- VP Hà nội: Số 37 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Tp. Hà nội – Điện thoại: (024) 3537.8311 – 0986 842 885

- VP HCM: Số 60 Đinh Công Tráng, Tân Định, Quận 1, Tp. HCM – Điện thoại: (028) 2260.3388 – 096 456 1122