Định hướng nghề nghiệp, làm chủ cuộc đời cùng Học viện Quản lý và Phát triển Singapore (MDIS)

Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ trăng trưởng nhanh nhất châu Á. Hơn 10 năm qua, GDP của Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc từ 77.7 tỷ USD lên đến 202 tỷ USD vào năm 2017.

Tỷ lệ dân số thu nhập cao và toàn cầu hóa ngày một tăng nhanh khiến nhiều gia đình và sinh viên Việt Nam khao khát tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài để có thể tiếp cận gần hơn với nền giáo dục tiên tiến của thế giới. Từ đó, những chương trình đào tạo và bằng cấp quốc tế được mở ra cho sinh viên nhiều cơ hội hơn trên con đường sự nghiệp của bản thân.

Những ngành học như Kinh Tế, Kỹ thuật, Xã hội hay thậm chí là các ngành nghiên cứu như Y tế và Khoa học đời sống là những ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng hàng đầu cũng như đòi hỏi nhiều nhân sự chất lượng tại Việt Nam. Singapore nói chung và MDIS nói riêng đã trở thành sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn đối với sinh viên Việt Nam. Những lợi thế về khía cạnh địa lý, nền kinh tế và giáo dục danh tiếng cũng như văn hóa tương đương với những nước Châu Á làm cho Singapore trở thành sự lựa chọn hàng đầu khi đi du học.

Điểm nổi bật của MDIS

Học viện MDIS là học viện tư thục phi lợi nhuận hoạt động lâu đời nhất tại Singapore. Với kinh nghiệm hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, MDIS tự hào là điểm đến học tập lí tưởng cho các bạn học viên có mong muốn tiếp cận nền giáo dục quốc tế trong khu vực cùng tấm bằng có giá trị để nâng cao khả năng cạnh tranh và việc làm trong tương lai. Chất lượng giáo dục tại trường không có gì bàn cãi khi MDIS thuộc Top 2 trường tư thục tốt nhất tại Singapore theo bảng xếp hạng thế giới Webometric năm 2017 ( https://www.webometrics.info/en/Asia/Singapore%20 ).

Học viện MDIS gần đây đã mở rộng 27 chương trình đào tạo của các ngành sau

Khoa học Y Sinh, Công nghệ Thông Tin, Truyền Thông Đại Chúng, Điều Dưỡng, Tâm Lý Học Quản lý Du lịch và Khách sạn, Kỹ Thuật, Quản Tri Kinh Doanh

Chương trình mới sẽ tập trung nhiều vào việc phát triển nghề nghiệp, cùng với con đường học vấn mở rộng, sẽ nuôi dưỡng các sinh viên ra trường sẵn sàng cho tương lai và nâng cao khả năng thích ứng công việc của họ.

Các sinh viên tốt nghiệp trung học sẽ có cơ hội nhận được bằng cấp độ từ các trường đại học hàng đầu chỉ với khoản đầu tư từ 1 đến 4 năm tại MDIS ở Singapore.

MDIS liên kết giảng dạy với các đối tác cấp bằng là những trường đại học nổi tiếng và danh giá đến từ Anh Quốc, Mỹ và Pháp như:

Bangor University, Anh

· Ranked among the TOP 2% of Global Higher Education Institution in the world (The Times Higher Education World University 2015-16)

University of Sunderland, Anh

· Đứng đầu các trường Đại Học tại miền đông bắc Anh (Whatuni Student Choice Awards 2015)

· Top 20 theo bảng xếp hạng Guardian University Guide 2017: Quản trị Du Lịch và Khách Sạn.

Grenoble Graduate School of Business, Pháp

· Ranked 17th in the Financial Times European Business Schools 2016

· Triple Crowned (Top 1% of schools worldwide)

Northumbria University, Anh

· Top 20 các trường tại Anh cho ngành kỹ thuật tổng hợp theo bảng xếp hạng The Complete University Guide 2017

· Đứng thứ 32 các trường tại Anh trong đạo Quản Lý Y Tế theo bảng xếp hạng Guardian University Guide 2017

· Nằm trong top 40 trường đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện tại Anh theo bảng xếp hạng Complete University Guide 2017

Nottingham Trent University, Anh

· Đứng thứ 5 theo bảng xếp hạng The Guardian University Guide 2017 mảng Thời Trang May Mặc

Oklahoma City University, Mỹ

· Đứng thứ 23 các trường đại học Miền Tây Mỹ theo bảng xếp hạng World Report Best Colleges Rankings 2017

Teeside University, Anh

· Top 10% các trường Đại Học trên Thế Giới – theo bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) World University Ranking

Hơn nữa, điểm làm cho MDIS khác biệt so với các trường khác tại Singapore còn là việc cung cấp các môn học và chương trình có tính thực hành cao, thay vì chú trọng vào yếu tố lý thuyết.

Rộng 3 hectare, khuôn viên trường MDIS tự hào có các phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật, một trung tâm đào tạo khách sạn, phòng nướng bánh mì và ẩm thực, phòng thu truyền thông đại chúng và studio thời trang. Nhà nghỉ 15 tầng trị giá 120 triệu đô la Singapore bao gồm 782 phòng máy lạnh, 14 phòng suite, phòng nhảy, phòng tập thể dục, sân cầu lông, nhà hát và phòng ăn. Những tiện nghi như vậy cho phép sinh viên đưa lý thuyết vào thực tiễn, và nâng cao các kỹ năng của họ; sinh viên tốt nghiệp từ MDIS có sự sẵn sàng để hội nhập vào cuộc sống và công việc. Với những tiện nghi toàn diện như vậy, không có gì ngạc nhiên khi MDIS là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên quốc tế tại Singapore.

Học viên MDIS thực hành nướng bánh

Học viên tại phòng thực hành khoa Kỹ Thuật

Một lớp trong khóa tốt nghiệp Sunderland 2017

