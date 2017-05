Một mình sống trong lăng mộ chờ đến ngày cuối đời

Người đàn ông 92 tuổi Liang Fusheng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi cả vợ và con ông đều mất vì bệnh tật. Không còn ai để chăm sóc khi tuổi già và không muốn trở thành gánh nặng cho dân làng - những người ông đã dành cả đời để chăm sóc sức khỏe, Fusheng bắt đầu xây dựng lăng mộ của mình vào những năm 1990.

Ông trả tiền cho dân làng để họ mang vật liệu xây dựng lên địa hình đầy đá dẫn tới một vách đá dốc dựng đứng nhìn xuống thung lũng sâu mà ông gọi là nhà, và dành 14 năm cùng 260.000 nhân dân tệ (38.000 USD) để xây nơi an nghỉ vĩnh cửu cho mình. Fusheng không chờ đến cuối đời mới vào lăng mộ, với ông nơi đó là nhà, hàng đêm Fusheng nằm ngủ trong lăng mộ đóng kín. Ông không muốn ai phải lo lắng về việc chôn cất mình. Lăng mộ của Fusheng được bao quanh bởi dây thép gai và được lắp 5 ổ khóa an ninh lúc nào cũng khóa chặt.

Biết đến câu chuyện đau lòng của Fusheng, các phóng viên Trung Quốc đã tới thăm lăng mộ tách biệt của ông và hiểu được rằng vị bác sĩ lớn tuổi kiên quyếtmuốn được để lại một mình an nghỉ tại nơi ông đã chọn. Để đạt được mục đích đó, ông cho biết đã giăng nhiều loại bẫy và thực hiện các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn mọi người, và thậm chí đặt một biển báo cảnh báo ở lối vào lăng mộ, yêu cầu dân làng vui lòng không vào, vì sự an toàn của chính họ.

Dù vị bác sĩ 92 tuổi vẫn giúp đỡ dân làng mỗi khi họ cần ông khám bệnh, viết đơn thuốc, nhưng ông đã nói lời từ biệt dân làng vào năm trước, khi tổ chức tiệc mời mọi người ăn uống, như thể ông đã qua đời.

Huyền Anh

Theo OC