Kỳ lạ con gà “pê đê” có biệt tài gáy được 2 giọng trống, mái

Ông Trần Văn Hổ (42 tuổi, ngụ ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, cách đây khoảng 10 tháng, bỗng dưng trong một ổ trứng gà của nhà ông có một trứng lớn bất thường (to gần gấp rưỡi các trứng khác).

Một bên mặt gà lông đen, có tích thòng giống gà trống, bên mặt còn lại có lông vàng, tích xoăn giống gà mái

“Lúc đó, tôi cứ ngỡ là trứng gà này có 2 con. Nhưng không ngờ nở ra chỉ có 1 con. Con gà này nở cuối cùng lại to lớn nhất trong đàn (7 con)” - ông Hổ kể lại.

Khi con gà càng lớn, ông Hổ nhận thấy có nhiều điều độc đáo và thú vị. Hai màu lông trên thân dần hiện rõ ra sự khác biệt (một bên màu bông vàng, bên còn lại một màu đen huyền).

Con gà có hai màu lông rõ rệt

Ông Hổ nói: “Còn gà có một chân màu xanh có cựa dài, y như chân gà trống. Chân còn lại thì màu trắng, không mọc cựa, y như chân gà mái. Ngoài ra, mặt con gà cũng chia làm hai phần, bên có tích đỏ thòng xuống cổ giống gà trống, bên thì tích xoăn và tái như gà mái”.

Ổng Hổ xem con gà "pê đê" gáy được 2 giọng trống, mái của mình

“Có người hỏi tui bộ sơn con gà hay gì mà nó có hai màu. Tui nói tự nhiên nó vậy chứ làm sao sơn được. Thế rồi người ta đến xem hơi nhiều” - ông Hổ nói thêm.

Thông thường gà 6 tháng tuổi đã có nhu cầu giao phối, theo ông Hổ, con gà lạ này đã 10 tháng tuổi nhưng chưa lần nào “đạp mái” hoặc “chịu trống”. “Mặc dù chưa khám phá bộ phận sinh dục, nhưng tui khẳng định nó là con gà… pê-đê” - ông Hổ nói.

Ông Hổ khoe: “Điều hết sức đặc biệt là nó gáy được 2 giọng khác nhau. Từ nhỏ đến giờ tui nghe nó gáy 5 lần. Nó gáy tiếng trước là ò ó o… như gà trống. Đến tiếng sau thì nó gáy khàn như kéo đờm (đàm), giống giọng gà mái”.

Người dân đến xem gà "pê đê"

Con gà trên đã có người ngã giá 6 triệu đồng nhưng ông Hổ chưa chịu bán vì muốn nuôi làm kiểng xem chơi. Sợ mất con gà nên mỗi khi đêm đến, chủ nhân của nó mang vào nhà nhốt.

Nhiều người hàng xóm của ông Hổ cho biết, chưa bao giờ thấy con gà nào như trên. Tuy nhiên, cho rằng đây không phải là “gà thiêng” bởi bộ vẫy không có gì đặc biệt, hơn nữa gà linh thiêng không bao giờ chui dưới gần sàn hay đi dưới sào quần áo, còn gà ông Hổ thì chui vào những chỗ này.

“Tui từng biết những con gà linh thiêng và kỳ lạ, như gà 9 cựa, hay gáy 3 giọng. Nhưng tui chưa bao giờ thấy con gà nào trên mình hai màu lông khác biệt như gà của ông Hổ” - một người dân đánh giá.

Con gà kỳ lạ trên được sinh ra bởi con gà mái giống nòi màu đen (gà ô) và gà trống đỏ (gà điều). Hiện con gà nặng 2,9kg.

