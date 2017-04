Chủ tịch nước: “Làm sao để nụ cười Đà Nẵng khắc sâu trong tim bạn bè quốc tế”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trong buổi làm việc về công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Qua kiểm tra thực tế một số công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương của Đà Nẵng trong việc phối hợp với Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương, các Tiểu Ban trong công tác chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch nước kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - APEC là trọng tâm đối ngoại của Đảng và Nhà nước không chỉ trong năm 2017. Đó là đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là cơ hội mở rộng, tăng cường quan hệ ngoại giao song phương, đa phương đối với các nền kinh tế, với các đối tác trọng điểm ở khu vực và thế giới.

Việc này mang lại những lợi ích thiết thực với sự phát triển của đất nước ta ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục... Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, bên cạnh những thuận lợi nhất định, tình hình thế giới và các khu vực cũng đang có những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức APEC 2017 với quy mô rất lớn, có cả hàng trăm sự kiện trong cả năm, và đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự những người đứng đầu các nền kinh tế, quan chức cấp cao, phóng viên, báo chí quốc tế... lên đến hàng chục ngàn người. Do đó việc tổ chức đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dự báo chính xác tình hình để có phương án tổ chức phù hợp góp phần cho thành công các sự kiện.

Đối với APEC 2017, Bộ Chính trị yêu cầu tổ chức trọng thị, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức nhưng phải thể hiện tinh thần đổi mới năng động, hội nhập phát triển, mến khách và an ninh của Việt Nam.

Chủ tịch nước chỉ đạo các Tiểu ban, các lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng giám sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và chất lượng các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; cũng như các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như sân bay quốc tế Đà Nẵng. Các Tiểu ban theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức các sự kiện, kể cả công tác lễ tân, hậu cần. Phải đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối. Đồng thời, đảm bảo tốt công tác y tế được chuẩn bị chu đáo, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, tổ chức công tác thông tin, truyền thông hiệu quả để tạo sự đồng thuận, đồng lòng chung sức, đề cao tinh thần tự giác tham gia của các tầng lớp nhân dân với chính quyền địa phương; cũng như thông qua các kênh truyền thông trong nước và quốc tế, quảng bá những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Riêng với Đà Nẵng, Chủ tịch nước bày tỏ cảm nhận không khí cả chính quyền và nhân dân thành phố đều náo nức chào đón sự kiện quan trọng sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. “Đà Nẵng phải phối hợp với các Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm... Phải làm sao để nụ cười đáng yêu của Đà Nẵng khắc sâu trong tim bạn bè quốc tế” - Chủ tịch nước nói.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 như Cải tạo Trung tâm hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí; Cải tạo Cung thể thao Tiên Sơn; Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; Các công trình tại sân bay quốc tế Đà Nẵng; Công viên APEC... theo kế hoạch dự kiến đều hoàn thành trước và trong tháng 6, trước khi các đoàn kiểm tra quốc tế đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào tháng 7 tới.

Tâm An