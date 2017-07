Australia ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, bà Julie Bishop.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Julie Bishop, hai bên nhất trí về các biện pháp củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, giáo dục - đào tạo, khoa học - nghiên cứu - sáng tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên dành hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực của khu vực tư nhân, bình đẳng giới…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Australia với vai trò là đối tác phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA để thực hiện các mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho khu vực miền núi, nông thôn.

Hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá, nhận định chung về tình hình khu vực và quốc tế; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN.

Trong bối cảnh khu vực đang có những biến chuyển lớn về địa chính trị - kinh tế, Australia khẳng định sự ủng hộ toàn diện và sẽ tích cực hỗ trợ để ASEAN hoàn thành các kế hoạch xây dựng Cộng đồng, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Trung tâm InnovationXchange Australia.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện kiềm chế, không có các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng và tranh chấp, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thăm Trung tâm Trao đổi phát minh công nghệ/sáng tạo (InnovationXchange) Australia. Việc thành lập Trung tâm này là sáng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop, được khởi xướng từ năm 2015 với mục tiêu áp dụng công nghệ và các phát minh, sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả của các chương trình/dự án hỗ trợ phát triển của Australia dành cho các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trung tâm này cũng là địa điểm để chính phủ, các công ty và cơ sở nghiên cứu trao đổi các phát minh, công nghệ mới, ứng dụng vào đời sống.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tới thăm và trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Cơ hội đưa tôm tươi, thanh long Việt sang Úc Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Quyền Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia Barnaby Joyce; làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Steven Ciobo bàn về kế hoạch hợp tác, đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Quyền Thủ tướng Banarby Joyce và Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo khẳng định Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hỗ trợ các mặt hàng trái cây nhiệt đới, tôm nguyên liệu không qua chế biến đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào Australia. Trên thực tế, tôm là sản phẩm xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang thị trường Australia. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu tôm (qua chế biến) chiếm khoảng 32,2% thị phần nhập khẩu tôm của Australia, là nguồn cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường này. Tuy nhiên, mặt hàng tôm nguyên liệu chưa qua chế biến làm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp Việt Nam chưa được phía bạn cấp phép nhập khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đánh giá việc Australia khẳng định hỗ trợ tôm tươi nguyên con, các sản phẩm tôm qua chế biến đáp ứng điều kiện nhập khẩu vào Australia sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động của các doanh nghiệp nuôi, chế biến tôm xuất khẩu và bà con nông dân Việt Nam. Với trái cây, Quyền Thủ tướng Australia và Bộ trưởng Bộ Thương mại cũng đồng tình với đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hỗ trợ trái thanh long của Việt Nam đủ điều kiện nhập khẩu vào Australia trong năm 2017. Nếu được cấp phép, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm hiện nay được cấp phép nhập khẩu thanh long vào thị trường Australia. Ngoài ra, phía Autralia cũng bày tỏ quan tâm hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu hai loại trái cây là nhãn, vú sữa, chôm chôm và chanh dây trong thời gian tới.

P.T