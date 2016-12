Nhịp cầu bạn đọc số 38: Bị "khủng bố" bằng điện thoại, thiếu nữ kêu cứu

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu của chị Giàng Thị Phấy (SN 1989), Dân tộc H’Mông, tên thường gọi Thu Hà, HKTT tại thôn Tân Lập, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), hiện trú tại phường Phúc La - Hà Đông (Hà Nội).

Đơn thư cho biết: Từ chiều ngày 7/12/2016, máy điện thoại của tôi liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi từ các số máy 0982...151 - 0965...181 và số 0167...876. Những người lạ gọi cho tôi nói nhiều nội dung bất thường, yêu cầu tôi phải cung cấp nơi ở hiện tại để chuyển bưu phẩm từ quê gửi xuống. Tôi đề nghị họ cho tôi đến bưu điện nhận họ nhất quyết không đồng ý. Qua giao dịch tôi sinh nghi và điện về quê hỏi bố mẹ tôi, anh chị em họ hàng nhà tôi có ai gửi quà cho tôi không, thì cả nhà đều nói là không có ai gửi.

Họ liên tục “khủng bố” tôi bằng các số điện thoại trên. Đỉnh điểm là hơn 22h ngày 07/12/016, số ĐT: 0982...151 nhắn tin và trên màn hình máy di động của tôi hiện lên sơ yếu lý lịch tự thuật (bản chính) do UBND xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang xác nhận, có ảnh và dấu giáp lai màu đỏ. Họ nhắn tin có chút chuyện nhờ em với nhiều nội dung mà tôi không hiểu gì cả. Cả đêm không ngủ, con gái tôi mới 22 tháng tuổi, ở nhà chỉ có 2 mẹ con, rất hoang mang lo sợ. Không hiểu điều gì mà họ có cả sơ yếu lý lịch (bản chính của tôi) với những lời nhắn tin có nội dung như đe dọa.

Mấy ngày gần đây lại có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến kể cả đêm khuya như là khủng bố. Tôi phải tắt mát điện thoại”.

Chị Phấy cho biết đã làm đơn kêu cứu và tố cáo gửi cơ quan công an đề nghị vào cuộc giúp đỡ.

Báo Dân trí kính chuyển nội dung đơn kêu cứu của chị Giàng Thị Phấy đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông điều tra, xem xét làm rõ sự việc, hồi âm bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu của bà Lê Thị Xin (SN 1969), trú tại: 19/4 Tự Phước, Phường 11, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng)

Đơn Kêu cứu cho biết: “Ngày 30/10/2014, tôi có ký hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự số VCE/798646 và hợp đồng vật chất xe số VCE với công ty Bảo Minh Lâm Đồng cho xe ô tô BKS: 49C069.78. Vào lúc 03 giờ 00 phút ngày 12/06/2015 tại km 155+200, quốc lộ 20, tổ 06, thị trấn Di Linh, Huyện Di linh, Tỉnh Lâm Đồng, xe ô tô biển số 49C069.78 do Đặng Quang Minh, sinh năm 1986, thường trú tại 82A Ngô Quyền, phường 6 TP Đà Lạt, Lâm Đồng điều khiển lưu thông theo hướng Bảo Lộc, Đà Lạt tới địa điểm trên do lái xe buồn ngủ không chú ý quan sát tông vào dải phân cách cứng. Xe tự gây tai nạn không va chạm với người và phương tiện khác.

Hậu quả xảy ra là xe hư hỏng nặng và công ty Bảo Minh Lâm Đồng đã tiến hành giám định và bồi thường cho tôi. Tuy nhiên khi đưa xe vào giám định thì giám định viên của công ty Bảo Minh đã không căn cứ vào biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 12/06/2015 của công an Huyện Di Linh về phần hỏng hộp số do vụ tai nạn gây ra. Việc không kiểm tra cũng như không căn cứ vào biên bản khám nghiệm phương tiện của công an huyện Di Linh dẫn đến giám định viên công ty Bảo Minh Lâm Đồng đã không giám định và sửa chữa bộ phận hộp số hỏng do tai nạn khi sửa chữa.

Tôi đã đem hóa đơn, chứng từ chi phí cho việc sửa chữa hộp số bị hỏng đến công ty Bảo Minh Lâm Đồng và yêu cầu Bảo Minh Lâm Đồng thanh toán số tiền trên nhưng Bảo Minh Lâm Đồng đã thông báo bằng công văn số 15/2016/CV-B63 ngày 26/02/2016 tới tôi là Bảo Minh Lâm Đồng không nhận trách nhiệm bồi thường với lý do hộp số “hư hỏng do khuyết tật” và “hư hỏng thêm do sửa chữa” Bảo Minh Lâm Đồng trả lời như vây là không có căn cứ mà chỉ là tránh trách nhiệm bồi thường.

Hiện nay tôi đã làm đơn khởi kiện ra tòa án nhân dân TP Đà Lạt để khởi kiện công ty Bảo Minh Lâm Đồng và đã được tòa án nhân dân TP Đà Lạt thụ lý. Nhưng trong quá trình tòa án giải quyết bên Bảo Minh Lâm Đồng luôn chốn tránh trong các phiên hòa giải.

Báo Dân trí xin trân trọng chuyển nội dung đơn thư của bà Lê Thị Xin đến TAND TP Đà Lạt; VKSND TP Đà Lạt; Công ty Bảo Minh Lâm Đồng xem xét, giải quyết công tâm, theo đúng quy định pháp luật và hồi âm đến bạn đọc theo quy định.

Báo Dân trí nhận được Đơn kêu cứu của ông Nguyễn Xuân Hà (SN 1954), trú quán tại thôn 2, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nội dung đơn thư cho biết: “Kể từ thời điểm Tòa án nhân dân huyện Văn Giang thụ lý giải quyết vụ án hành chính của tôi đến nay đã quá thời hạn 24 tháng và nếu tính kể từ thời điểm tôi có Đơn khởi kiện vào tháng 4/2014 đến nay đã hơn 31 tháng mà Toà án nhân huyện Văn Giang vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc gửi nhiều Đơn thư kiến nghị thì tôi cũng đã rất nhiều lần lên gặp trực tiếp lãnh đạo Tòa án, Thẩm phán và Thư ký giải quyết vụ việc hỏi lý do vì sao mà vụ việc của tôi đến nay đã quá thời hạn đưa vụ án ra xét xử nhưng vẫn chưa có Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tôi đã rất nhiều lần có Đơn đề nghị nhưng Tòa án nhân huyện Văn Giang chưa một lần nào có Văn bản trả lời tôi, điều đó thể hiện sự thờ ơ, thiếu tôn trọng người dân chúng tôi”.

Báo Dân trí trân trọng chuuyển nội dung đơn thư của ông Nguyễn Xuân Hà đến TAND tỉnh Hưng Yên; VKSND tỉnh Hưng Yên; TAND huyện Văn Giang; VKSND huyện Văn Giang xem xét, giải quyết, hồi âm bạn đọc theo đúng quy định pháp luật. Báo Dân trí sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, thông tin công khai sự việc trước công luận.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của bà của bà Trịnh Ngọc Hương, ngụ tại tổ 2, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước về việc không được thi hành án dân sự.

Theo đơn khiếu nại, bà Hương là người được thi hành các bản án số: 13/2015/DSST (ngày 12/05/2015), 37/2015 (ngày 18/11/2015), 86/2015/DSPT (ngày 298/09/2015). Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản cũng đã ban hành các quyết định thi hành án. Tuy nhiên, cho đến nay chấp hành viên vẫn chưa thực hiện thi hành án. Bà Hương nhiều lần đến Chi cục làm việc nhưng vẫn chưa được giải quyết. Mỗi lần bà Hương đến Chi cục liên hệ công việc thì các chấp hành viên và thư ký đùn đẩy qua lại, thiếu trách nhiệm.

Báo Dân Trí đã chuyển đơn của bà Trịnh Ngọc Hương đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quý ngụ tại số 24/9 đường DHT 11, phường Đông Hưng Thuận về việc chậm điều tra, truy tố để xét xử lại vụ án liên quan đến con ông là Nguyễn Nguyên Hưng.

Theo đơn khiếu nại, ngày 12/01/2015, TAND quận Gò Vấp xử phạt Nguyễn Nguyên Hưng 7 năm tù về tội “cướp tài sản”. Sau khi bị cáo kháng cáo, ngày 04/05/2015, TAND TPHCM xét xử và hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Viện KSND quận Gò Vấp tiến hành điều tra, truy tố và xét xử lại theo thủ tục chung. Tuy nhiên, đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử và Nguyễn Quang Hưng vẫn đang bị giam.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quý đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí đã nhận được Đơn tố cáo của ông Nguyễn Hoàng Nhiên, ngụ tại 51 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng về việc bị một số cán bộ Tòa án và cán bộ ngành Kiểm sát lừa đảo.

Theo đơn tố cáo, vào năm 2014, ông Nhiên được một luật sư, nguyên là cán bộ ngành Kiểm sát giới thiệu với các cán bộ Tòa án và ngành Kiểm sát tại TP HCM. Những người này hứa giúp ông Nhiên mua 2 căn nhà bị kê biên trong một vụ án với giá thấp hơn 30% so với giá thị trường. Ông Nhiên đã ứng một khoản tiền lớn để lo vụ việc, nhưng sau đó không đạt kết quả. Ông Nhiên yêu cầu trả lại tiền nhưng không được

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của ông Nguyễn Hoàng nhiên đến Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM xem xét, giải quyết.

