Nam thanh niên bị đánh tử vong sau mâu thuẫn tại đám giỗ?

Nghệ An:

Đã hơn 15 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, chị Phạm Thị An (SN 1992, trú tại khối Hưng Châu, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) và những thành viên trong gia đình vô cùng đau đớn trước cái chết oan ức của anh trai mình là Phạm Văn Đồng (SN 1979).

Căn nhà nhỏ nơi cuối xóm vọng tiếng người mẹ già khóc thương con trai, bà như điên dại trước nỗi đau quá lớn. Người con trai duy nhất của bà đã vĩnh viễn ra sau khi bị đánh đập đến chấn thương sọ não.

Chị An buồn bã: “Đã 15 ngày rồi mà gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan điều tra. Chúng tôi xuống hỏi thông tin thì họ không trả lời. Chúng tôi mong muốn cơ quan điều tra xử lý đúng người đúng tội, trả lại công bằng để vong linh anh trai tôi được siêu thoát”.

Mâu thuẫn tại đám giỗ anh Đồng bị đánh tử vong.

Trong đơn kêu cứu chị Phạm Thị An gửi đến các cơ quan chức năng và cơ quan thông tấn báo chí nêu rõ. Vào chiều ngày 23/7, chị cùng với anh trai là Phạm Văn Đồng (SN 1979) đến nhà người dì là bà Trần Thị Lan, ở phường Vinh Tân để dự đám giỗ. Lúc này chị An và anh Đồng ngồi 2 mâm cỗ phía trong nhà cùng với những thanh niên khác.

“Ngồi ăn uống được một lúc thì anh Đồng cầm chén rượu ra mâm của một số người họ hàng (anh Đồng gọi bằng cậu) để chúc rượu. “Em không biết vì sao anh trai em lại bị đuổi về. Em có nghe một người trong mâm nói to rằng “Nhà mi (mày) không đủ tư cách mời rượu choa (chúng tao)”. Sau đó em nghe cậu Đ. nói: “Mi cút về mâm mi đi”. Bị đuổi nên anh Đồng đi về mâm mình. Sau đó mọi người vẫn ăn uống bình thường”, chị An nhớ lại.

Chị An trình bày sự việc anh trai mình bị đánh tử vong.

Đến khoảng 19h5’ cùng ngày, vì có việc gia đình nên chị An đi về trước. Còn anh Đồng vẫn ở lại ăn uống cùng mọi người. Tuy nhiên, tầm 20 phút sau, chị An nghe một người gọi điện thông báo rằng: “Về mà đưa thằng Đồng đi viện. Đánh nhau chảy máu rồi”. Nghe vậy chị An vội vàng đến thì thấy anh Đồng nằm gục, máu chảy ra rất nhiều ở phần đầu. Vị trí anh Đồng nằm cách nhà - nơi tổ chức đám giỗ khoảng 25m.

“Khi đến nơi tôi thấy anh nằm bất động máu chảy nhiều. Xung quanh chỉ thấy bà con lối xóm, còn những người anh em họ hàng thân thiết mà thường ngày chúng tôi vẫn gọi là cậu, là mự, là các anh … thì tuyệt nhiên không thấy ai cả”, chị An uất nghẹn.

Anh Đồng được chuyển đến BVĐK TP.Vinh. Do vết thương quá nặng nên anh được chuyển đến bệnh viện HNĐK Nghệ An để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ cho biết não của anh Đồng đã chết. Nguyên nhân do xuất huyết não màng nhện vì chấn thương não quá nặng.

Người thân gia đình anh Đồng mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc xử lý nghiêm những người đã ra tay đánh anh Đồng tử vong.

“Trên người, tay chân anh ấy không có vết thương gì mấy. Chỉ phần đầu là bị đánh rất nhiều. Họ cố ý đánh thẳng vào phần đầu. Đến mức khi sờ vào chúng tôi thấy đầu anh ấy mềm ra... trước đó khi được đưa vào BVĐK TP Vinh cấp cứu anh ấy vẫn tỉnh táo. Anh ấy nắm lấy tay tôi nói thằng Th. đánh anh. Em (ý nói chị An) báo công an giúp anh với. Đó là những lời nói của anh tôi, đến gần sáng cùng ngày thì anh bắt đầu hôn mê rồi mất sau đó”, chị An người chăm sóc anh trai mình kể lại.

Cũng theo trình bày của chị An, sau khi sự việc xảy ra, chị và một số người trong gia đình tìm hiểu được rằng. Tại đám giỗ, anh Đồng đã xảy ra xích mích với cậu là Nguyễn Bá Đ. sau đó một người khác lao vào đánh anh Đồng. Cả người này và ông Đ. đều lao vào đánh anh Đồng.

Chồng mất sớm, người con trai duy nhất cũng đã chết do vì bị đáng, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1954) đau đớn đến tột cùng.

Bị đánh anh Đồng chạy vào bếp nhà bà Lan vớ được một con dao ra dọa chém. Ông Đ. và những người này chạy về nhà gần đó, anh Đồng đứng ngoài dọa chém. Chưa hả giận, những người này thách anh Đồng vào phía trong nhưng khi cánh cổng vừa mở thì anh Đồng bị đánh gục. Anh Đồng sau đó cố vùng chạy ra, rồi lao vào bếp nhà bà Lan... Mọi người thấy anh nằm gục ở đây rồi đưa ra ngoài.

Sau khi xảy ra sự việc gia đình anh Đồng đã trình báo đến công an phường Vinh Tân, Công an TP Vinh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cơ quan điều tra.

Để xác minh thêm thông tin phóng viên liên lạc với công an phường Vinh Tân, TP Vinh. Tuy nhiên đơn vị này cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh thụ lý, nên phía công an phường không thể cung cấp thông tin. Công an TP Vinh cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Chị An bức xúc: “Chúng tôi được biết mới chỉ một mình ông Đ. bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Thế những người khác tham gia đánh anh tôi thì sao? Tôi mong rằng cơ quan điều tra làm rõ nội dung sự việc, xử lý nghiêm những người đã vi phạm”.

Hiện vụ việc đang được CATP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy