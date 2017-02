Khởi tố vụ án chủ tịch huyện ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”, dân "tan cửa nát nhà"!

Bài 19:

Theo thông báo số 131/CQĐT (DTTH) của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức do Thượng tá Nguyễn Văn Mây - Phó Thủ tưởng Cơ quan CSĐT ký, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Tuấn Nam (SN 1983) trú tại xã Dương Xá, Gia Lâm (Hà Nội) về việc Ngô Đăng Trường (tức Ngô Đăng Thọ) SN 1975, HKTT tại thôn Cao Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức cấu kết với một số cán bộ xã Đức Thượng làm sai lệch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa bán cho bà Nguyễn Thị Ái (SN 1960) nhằm chiếm đoạt số tiền 616 triệu đồng vào tháng 3/2004.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức chính thức khởi tố vụ án liên quan đến việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lĩnh ký cấp sổ đỏ cho mảnh đất không có thật.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 281 BLHS.

Ngày 23/1/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho “đất ma”, dân tan cửa nát nhà, Báo Dân trí đã có gần 20 bài báo điều tra quyết liệt.

Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ, có biện pháp xử lý nghiêm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nêu rõ: Trong thời gian qua, Báo Dân trí có gần 20 kỳ báo và một kỳ báo có bài "Bí ẩn cuốn sổ đỏ trên mảnh đất ma tại huyện Hoài Đức" phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo các bài báo, vi phạm nêu trên là nghiêm trọng, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ mang tính hệ thống, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an huyện Hoài Đức từ lâu nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra, xử lý vi phạm, vụ việc có dấu hiệu “chìm xuồng”.

Mảnh đất được biến hoá trong các cuốn sổ đỏ "ma" khiến người dân bị lừa đảo đến tan cửa nát nhà.

Những cuốn sổ đỏ khống trở thành công cụ lừa đảo.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Dân trí và một số báo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoài Đức, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017.

Như báo Điện tử Dân Trí đã thông tin trong gần 20 kỳ báo, năm 2004 bà Nguyễn Thị Ái có nhận chuyển nhượng thửa đất số 75 tờ Bản đồ số 4B có diện tích 308m2 đất ở tại Cao Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức từ ông Ngô Đăng Thọ.

Sau khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, ngày 30/3/2004, bà Ái đã được UBND huyện Hoài Đức cấp GCNQSDĐ số S726928. Những năm sau đó, bà Ái đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế đất ở cho Nhà nước hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.

Tháng 5/2014, do không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thửa đất, gia đình bà Ái làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Nguyễn Tiến Định. Tuy nhiên, khi đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng thì bà Ái được UBND xã Đức Thượng thông báo thửa đất của bà nhận chuyển nhượng từ vợ chồng ông Thọ không có trong bản đồ địa chính đất thổ cư của xã.

Trước thông tin trên, ngày 19/12/2014, gia đình bà Ái đã gửi đơn yêu cầu UBND xã Đức Thượng xác định nguồn gốc đất đối với thửa đất này. Ngày 28/12/2014, bà Ái nhận được Công văn số 45/UBND của UBND xã Đức Thượng về việc trả lời đơn yêu cầu trong đó có những nội dung xác định như sau:

Một là, thửa đất số 75 thuộc tờ bản đồ 4B có địa chỉ tại thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, có diện tích 321m2 được cấp GCNQSDĐ ngày 15/5/1991 cho ông Nguyễn Văn Tác. Hiện ông Tác vẫn đang quản lý, sử dụng thửa đất này.

Hai là, thửa đất ông Thọ chuyển nhượng cho bà Ái vào tháng 3/2004 là thửa đất có địa chỉ tại khu Rảnh, thôn Cao Xá, xã Đức Thượng với diện tích 285m2 thuộc tờ bản đồ số 5, thửa số 432, mục đích sử dụng là đất canh tác. Đây là thửa đất do ông Ngô Khắc Quy chuyển nhượng cho ông Thọ theo Hợp đồng chuyển nhượng số 485 ngày 09/9/2003. Thửa đất này được UBND huyện Hoài Đức cấp GCNQSDĐ số S565580.

Mảnh đất không có thật tại xã Đức Thượng mà gia đình bà Ái bị lừa mua phải đã đã được biến hoá trong những cuốn sổ đỏ đều được tất cả các cấp chính quyền huyện Hoài Đức từ UBND xã Đức Thượng; Phòng Tài nguyên môi trường huyện Hoài Đức và UBND huyện Hoài Đức xác nhận, đóng dấu.

Người ký quyết định cuối cùng cấp cuốn sổ đỏ “ma” là ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức. Ông Lĩnh sau đó chuyển sang giữ cương vị Phó ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Hiện giữ cương vị chủ tịch UBND huyện Hoài Đức là ông Nguyễn Quang Đức.

Vụ việc đã được chuyển sang Công an huyện Hoài Đức điều tra.

Trong Văn bản số 5191/UBND-TTr ngày 22/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức đã xác định có dấu hiệu hiệu giả mạo hồ sơ trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Tác và ông Thọ đồng thời cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Thọ và bà Ái. Sau khi có kết luận này, UBND huyện Hoài Đức đã có công văn chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Nhận thấy tính chất vụ việc rất nghiêm trọng,tháng 9/2015 bà Ái cũng đã ủy quyền cho cháu là anh Nguyễn Tuấn Nam gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức về việc ông Ngô Đăng Thọ đã có hành vi gian dối, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Ái và có dấu hiệu tiếp tay của một số cán bộ liên quan trong việc thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Ái.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Căn cứ theo quy định tại Điều 103, Điều 110 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về thẩm quyền điều tra, Điều 20 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 2015, Điều 12 và Điều 17 Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân thì “Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra những vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh”

Theo hồ sơ vụ việc cho thấy, các đối tượng đã có hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Ái số tiền 616.000.000 đồng. Hành vi này có thể bị cáo buộc theo khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 2003, với mức phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, vì thế sẽ thuộc thẩm quyền thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp tỉnh và thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh (theo Điều 170 Bộ luật Tố tụng Hình sự). Do vậy, bà Ái hoàn toàn có quyền đề nghị chuyển thẩm quyền điều tra lên Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế