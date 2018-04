Hình ảnh khu dân cư ngổn ngang sau 14 năm thực hiện dự án khiến người dân ngao ngán!

Dự án Khu dân cư Mỹ Yên (KDC Mỹ Yên) tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) được UBND tỉnh Long An giao cho do Công ty TNHH Thép Long An (Cty Thép Long An) làm chủ đầu tư với quy mô diện tích hơn 13,8ha. Trong đó, diện tích đất nhà ở là 62.834m2 được chia làm 476 lô nền.