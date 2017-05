Dân tố bị lừa hàng chục tỷ đồng, công an kết luận không cấu thành tội phạm!

Sóc Trăng:

Ghi nhận của PV, bà Châu Yến Nga (61 tuổi, ngụ tại ấp Tân Lộc, xã Long Phú) kể, đầu năm 2015, bà Nga quen vợ chồng bà Nguyễn Thanh Thảo và ông Võ Thanh Sơn (ngụ tại ấp 4, thị trấn Long Phú). Sau đó, bà Thảo chủ động liên lạc và đến nhà bà Nga chơi nhiều lần. Dù ở cách nhà bà Nga chừng vài cây số, nhưng mỗi lần đến chơi, vợ chồng bà Thảo đều đi xe hơi đời mới, ăn mặc sang trọng, đeo đầy vàng trên người và khoe là đang kinh doanh lúa gạo với đối tác người nước ngoài. Bà Nga còn được tới tham quan nhà máy xay lúa của vợ chồng bà Thảo ở xã Hậu Thạnh, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang). Vợ chồng bà Thảo còn nói là có kho chứa lúa ở Sóc Trăng, TPHCM, Cần Thơ,…

Một thời gian sau, bà Thảo nói với bà Nga làm ăn lớn, lãi to nhưng không đủ vốn, nên đặt vấn đề vay vốn của vợ chồng bà Nga. Do biết vợ chồng bà Thảo là người ở địa phương, có nhà cửa tại thị trấn Long Phú, nên vợ chồng bà Nga tin tưởng giao tiền.

Vợ chồng bà Nga - ông Danh rất bất xúc trước hành vi được cho là lừa đảo của vợ chồng bà Nguyễn Thanh Thảo.

Theo bà Nga, lần đầu tiên vào tháng 2/2015, vợ chồng bà Thảo vay của bà 300 triệu đồng, với lãi suất 1,5%/tháng và trả lãi rất đúng hẹn. Tiếp đó, bà Thảo hỏi vay với số tiền nhiều hơn. Thấy bà Thảo trả đúng hẹn nên vợ chồng bà Nga đã vay họ hàng, đem sổ đỏ của gia đình thế chấp ngân hàng vay tiền về cho vợ chồng bà Thảo vay với số tiền 1,7 tỷ đồng, lãi suất cũng 1,5%/tháng.

“Đến tháng 8/2015, chúng tôi mới biết vợ chồng bà Thảo còn nợ nhiều người với số tiền trên 10,5 tỷ đồng, nên chúng tôi đến yêu cầu họ trả lại tiền. Vợ chồng bà Thảo trả cho chúng tôi bằng một số gạo, một chiếc xe gắn máy và tiền, tổng cộng được 312 triệu đồng”, bà Nga nói.

Ông Dương Thành Danh (chồng bà Nga) nói thêm: “Đã hết hạn cho mượn mà không thấy bà Thảo trả, chúng tôi đi đòi nhưng bà Thảo cho rằng bị vỡ nợ và chấp nhận giao gạo và chiếc xe máy cho gia đình tôi để trừ bớt một phần nợ, rồi sau đó “biến mất” khỏi địa phương. Họ mượn nhưng thật ra là lừa đảo, nếu trừ đi phần gạo và chiếc xe máy trên, họ còn thiếu của tôi hơn 1,68 tỷ đồng, chưa tính lãi”.

Căn nhà và kho chưa lúa gạo của vợ chồng bà Thảo - ông Sơn kín cửa sau khi bị tố lừa đảo.

Ngoài ra, theo người dân địa phương, vợ chồng bà Thảo còn mượn của nhiều người khác như bà Quách Thị Kim Liên (xã Long Phú) 1,6 tỷ đồng; ông Trương Văn Ba gần 4 tỷ đồng; ông Trần Văn Dũng 500 triệu đồng; bà Lưu Ngọc Xuân trên 2 tỷ đồng.

Bà Quách Thị Kim Liên cho biết, gia đình bà trước đây có bán lúa cho vợ chồng bà Thảo nhiều lần nên quen biết nhau. Vì vậy, khi bà Thảo đề nghị cho mượn tiền, bà không ngần ngại đi vay ngân hàng rồi cho mượn. Nhưng cuối cùng, bà Thảo đã không thực hiện việc trả nợ như những gì đã hứa.

“Bà Thảo thiếu tôi tổng cộng là 1,6 tỷ đồng. Lúc đầu để cho tôi tin, bà Thảo giới thiệu làm ăn lớn, có nhiều đất, có nhà to, đi xe hơi xịn, đeo vàng khắp người khiến chúng tôi tin là thật. Nhưng sau khi mượn tiền xong thì vợ chồng họ nói vỡ nợ và bỏ trốn khỏi địa phương thì mới biết là lừa đảo”, bà Liên bức xúc.

Sau khi vợ chồng bà Thảo bỏ trốn, người dân đã làm đơn gửi Công an huyện Long Phú yêu cầu xử lý bà Thảo - ông Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng không được giải quyết.

Ông Dương Thành Danh kể: “Kể từ khi chúng tôi tố cáo hành vi của vợ chồng bà Thảo, Công an huyện Long Phú chỉ mời chúng tôi và bà Thảo đến trụ sở công an huyện đúng một lần, nhưng không giải quyết gì hết. Công an cũng không lập biên bản, chỉ để cho hai bên nhìn nhau rồi ra về. Lần sau đó, công an huyện gọi điện thoại xuống Công an xã Ong Phú nhờ xã thông báo cho chúng tôi đến trụ sở công an huyện để giải quyết vụ việc. Khi chúng tôi lên thì họ trao cho chúng tôi quyết định không khởi tố vụ án hình sự, khiến cho chúng tôi chết đứng bởi tài sản của mình coi như chính thức bị mất”.

Cụ thể, ngày 18/2/2016, Công an huyện Long Phú ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Nguyễn Thanh Thảo vì “Hành vi không cấu thành tội phạm”. Người dân khiếu nại đến Viện KSND huyện thì bị bác đơn, cũng với lý do “Hành vi vay mượn của vợ chồng Thảo, Sơn chỉ là quan hệ dân sự và do làm ăn thua lỗ nên không có khả năng hoàn trả các khoản nợ đã vay” và “Không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Long Phú.

Sau khi vụ việc xảy ra, đời sống của người dân bị đảo lộn, làm ăn gặp khó khăn. Bà Châu Yến Nga cho biết, trước đây, gia đình bà có cuộc sống khá ổn định, kinh tế gia đình cũng có của ăn của để. Nhưng khi cho bà Thảo vay tiền và bị xù nợ, gia đình bà đã lâm vào cảnh khốn khó vì không có tiền để trả cho hàng xóm và ngân hàng (vay để cho bà Thảo mượn lại).

Theo xác nhận của phía ngân hàng, gia đình bà Nga đã thế chấp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác do bà Nga làm chủ sở hữu và 6 giấy chứng nhận tương tự do các con làm chủ sở hữu. “Tài sản của vợ chồng tôi thế chấp mất là một chuyện, còn các con cháu tôi, vì nghe lời cha mẹ nên đưa tài sản cho chúng tôi thế chấp vay tiền mà bây giờ lâm vào cảnh khó khăn, thậm chí có nguy cơ trắng tay”, bà Nga uất nghẹn.

Tương tự, gia đình bà Quách Thị Kim Liên cũng phải lâm vào cảnh khó khăn. Người con đang đi học đại học phải nghỉ vì không có tiền đóng học phí. Vụ lúa nào thu hoạch xong, gia đình bà cũng phải cầm số tiền ít ỏi đi đóng lãi ngân hàng (tiền vay là 1 tỷ đồng), trả nợ dần cho người thân đã cho mượn trước đó.

Ông Dương Thành Danh cho rằng, việc vợ chồng bà Thảo vay mượn tiền của người dân rồi bỏ trốn là có sự chuẩn bị từ trước. Bởi, vợ chồng bà Thảo vay rất nhiều người nhưng xử trí rất khôn khéo nên những người cho vay không ai biết mình đang cho bà Thảo mượn tiền. Chỉ đến khi vợ chồng bà Thảo bỏ trốn thì người dân mới biết là nhiều người cùng cho vay.

“Theo tôi biết không chỉ có 5 người chúng tôi mà chắc chắn rằng vợ chồng bà Thảo còn vay mượn nhiều người khác, nhưng vì nhiều lý do nào đó nên họ không dám công khai việc cho vay mượn tiền. Bà con chúng tôi đề nghị cơ quan công an cần khởi tố vụ án hình sự chứ khép vào hành vi dân sự là thiệt hại rất lớn cho chúng tôi”.

Bạch Dương