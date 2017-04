Chủ tịch tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt công ty may mặc “bức tử” môi trường.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường với Công ty TNHH Fourwell Vina. Theo đó, căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 50/BB-VPHC do ông Nguyễn Thành Đạt - cán bộ, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Công an tỉnh Bắc Giang lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 05/04/2017 tại trụ sở Công ty TNHH Fourwell Vina, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 277/TTr-CAT ngày 05/4/2017, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Fourwell Vina mức phạt 210 triệu đồng.

Công ty TNHH Fourwell Vina hoạt động sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu có địa chỉa tại xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Công ty này có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 24007388966, đăng ký lần đầu ngày 20/6/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 28/10/2016 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp.

Sai phạm của Công ty TNHH Fourwell Vina được xác định: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20m3/ngày (24 giờ) “nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Fourwell Vina lấy tại điểm xả ra môi trường có thông số Amoni vượt 13,5 lần so với giá trị Cmax, cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, lưu lượng nước thải của Công ty khoảng 19,2m3/ngày (24 giờ)”; quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu buộc Công ty TNHH Fourwell Vina phải chấm dứt ngay vi phạm nêu trên, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường theo quy định, đồng thời báo cáo bằng văn bả kết quả khắc phục hậu quả di hành vi vi phạm gây ra, gửi về Công an tỉnh, UBND huyện Việt Yên, UBND xã Bích Sơn theo quy định xong trước ngày 15/5/2017 để kiểm tra giám sát.

Liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hiện dư luận còn đang bức xúc về những sai phạm của siêu thị điện máy Văn Chiến chưa được xử lý dứt điểm.

Siêu thị điện máy Văn Chiến lọt thỏm giữa công trường xây dựng bất chấp chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, bất chấp việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành một chỉ thị yêu cầu quản lý nghiêm trật tự xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Thế nhưng, siêu thị điện máy Văn Chiến, một doanh nghiệp điện máy nổi tiếng tại Bắc Giang lại ngang nhiên sai phạm ngay giữa TP Bắc Giang khi mở siêu thị lọt thỏm giữa đại công trường đang thi công ngổn ngang.

Điều đáng nói là xác nhận với PV Dân trí, ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết: Siêu thị điện máy trong công trường này hoạt động khi chưa hoàn thành các quy định về phòng cháy chữa cháy, chưa hoàn công công trình. Như vậy, việc mở cửa hoạt động là sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng ngày 5/4, siêu thị này vẫn mở cửa hoạt động bình thường, nườm nượp khách mua hàng bất chấp sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về trật tự xây dựng và sự bức xúc của dư luận.

Theo như khẳng định của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về sai phạm của doanh nghiệp này thì câu hỏi đặt ra lại chính là trách nhiệm của các cơ quan quản lý đến đâu khi để xảy ra tình trạng Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang không được thực thi một cách nghiêm túc? Cùng với đó là những hệ luỵ về an toàn của người dân khi mua sắm tại siêu thị điện máy, nếu xảy ra, ai, cơ quan quản lý nào sẽ phải chịu trách nhiệm?

Anh Thế