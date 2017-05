Cầm tiền tỷ hứa xin việc rồi "mất tích": Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xác minh làm rõ!

Công văn Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo Huyện ủy Quỳ Hợp kiểm tra, xác minh Báo Dân trí nêu.

Trong công văn nêu, Báo điện tử Dân trí cập nhật ngày 17/4, bài “Nhận tiền tỷ hứa lo nhiều suất "chạy việc", cô giáo tiểu học đột nhiên "mất tích" phản ánh: Do tin tưởng cô giáo Lương Thị Nga - Giáo viên Trường Tiểu học Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp là người có nhiều mối quan hệ xã hội nên nhiều người dân, trong đó có cả giáo viên đã tin tưởng nhờ cô Nga “chạy việc”.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi không có kết quả, nhiều người nghi ngờ tìm đến nhà riêng thì cửa đóng then cài, điện thoại thì tắt máy không liên lạc được. Lãnh đạo trường Tiểu học Văn Lợi cho biết, cô Nga đã tự ý bỏ dạy từ tháng 12/2016, nhà trường cũng không thể liên lạc được khi cô Nga đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Hiện nhiều người đã viết đơn “tố” cô giáo Nga về hành vi lừa đảo chiếm dụng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đơn của người dân tố cáo cô Nga.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Huyện ủy Quỳ Hợp chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý. Báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy và Báo điện tử Dân trí trước ngày 15/5/2017.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian gần đây nhiều người dân ở huyện miền núi Quỳ Hợp tỏ vẻ bức xúc và “tố” cô giáo Nga - GV trường Tiểu học Văn Lợi đã lừa chạy việc con em họ dù đã nhiều năm qua tiền đã mất nhưng việc vẫn không được.

Bà Trần Thị Tâm (SN 1967) xóm Tân Thành, xã Tam Hợp bức xúc: “Mặc dù gia đình vất vả, khó khăn nhưng vì thương con, khi biết cô Nga có thể chạy cho con vào biên chế ngành giáo dục, gia đình đã cắm sổ đỏ, vay ngân hàng số tiền 100 triệu đồng đưa cho cô ấy. Vậy nhưng sau gần 3 năm chờ đợi, việc thì không có, còn tiền cũng mất luôn”.

Chị Vi Thị Bích đã đưa tiền cho cô Nga 100 triệu song giờ đây việc vẫn chưa được.

Theo bà Tâm thì số tiền mà gia đình giao cho cô Nga được chia thành hai đợt. Những lần giao tiền đều có giấy nhận tiền với nội dung: “Để lo cho cháu về công tác tại huyện Quỳ Hợp”

Chị Vi Thị Bích (SN 1994) trú tại xóm Bản Tiệng, xã Châu Thái cho biết: “Sau gần 3 năm kể từ ngày giao nộp tiền, gia đình tôi quyết làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng để đòi quyền lợi. Từ ngày ra trường nhờ cô Nga xin việc cho đến nay tôi chưa được đi dạy một buổi nào, buồn lắm. Giờ việc không có mà tiền cũng đã mất theo, bố mẹ chồng, mẹ đẻ tôi phải vay ngân hàng để chạy việc, giờ hàng tháng phải trả lãi đều đặn”.

“Số tiền gia đình tôi đưa cho cô Nga được chia làm 3 lần, mỗi lần 30 triệu (gồm từ tháng 6: 30 triệu, tháng 7: 40 triệu, và tháng 9: 30 triệu). Khi đưa tiền xong, cô Nga hứa tới ngày 30/10/2015 sẽ có quyết định đi dạy, nếu không xin được sẽ hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn gia đình tôi hỏi cô Nga thì cô ta bảo sắp có quyết định rồi. Rồi kéo dài cho đến tháng 8/2016 gia đình tôi yêu cầu cô Nga gửi lại số tiền nói trên. Tuy nhiên, những lần đến nhà đòi tiền cô Nga đều lẩn tránh, tắt điện thoại… Giờ thì gia đình tôi chỉ mong công an vào cuộc làm rõ sự việc này”, chị Vi Thị Bích bức xúc tâm sự cùng PV Dân trí.

Cô Nga nhận tiền rồi viết một cái giấy giao nhận đơn giản.

Cùng chung cảnh ngộ bị cô Nga lừa, có ông Lữ Đình Quý, trú tại xóm Cáng Điểm, xã Châu Đình cũng do quen biết và tin tưởng nên đã trót giao cho cô này 90 triệu đồng để lo việc cho con. Và kể từ ngày giao tiền cho cô Nga đến nay ông Quý vẫn chưa bao giờ gặp lại cô giáo gian xảo này.

Ngoài các nạn nhân nói trên, qua tìm hiểu của chúng tôi, số gia đình giao tiền cho cô Nga để chạy việc còn rất nhiều như gia đình V.H.T (xã Châu Quang) giao 120 triệu đồng chạy vào BVHNĐK Nghệ An; gia đình ông C.X.T (xã Châu Quang) giao 100 triệu đồng cũng chạy vào BVHNĐK Nghệ An; gia đình bà Tr. T.T giao 100 triệu đồng chạy vào Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Quỳ Hợp….

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, sau khi báo phản ánh, Công an huyện Quỳ Hợp đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, tung tích về cô giáo Nga đang ở đâu thì vẫn chưa thể xác định được. Công an huyện Quỳ Hợp cũng mong muốn các nhân chứng, người dân nếu gặp cô Nga ở đâu xin báo ngay cho công an.

Nguyễn Duy