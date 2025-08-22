Xe tải kéo lê xe máy, người đàn ông tử nạn thương tâm

Chiều 22/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, trên quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 47C-368.xx do tài xế H. (43 tuổi, trú tại xã Dang Kang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 hướng Buôn Ma Thuột - Ea Kar đã chuyển hướng rẽ phải.

Lúc này, xe tải đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 47F3-42.xx do ông N.V.Đ. (44 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) điều khiển cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo lê một đoạn, còn ông Đ. tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy bị kéo vào gầm xe (Ảnh: Ngọc Nguyễn).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.

Một số người nhận định, có thể xe máy di chuyển trúng điểm mù xe tải, nên khi tài xế xe tải rẽ phải đã không nhìn thấy dẫn đến vụ tai nạn đau lòng.