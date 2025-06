Xe máy tông trực diện ô tô tải, 2 người thương vong

Ngày 12/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy làm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, xe máy BKS 64D1-541.47 chở 2 người lưu thông trên quốc lộ 53 hướng Trà Vinh - Vĩnh Long, khi đến đoạn thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, đã va chạm trực diện với ô tô tải BKS 89H-018.81.

Hậu quả vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Xe máy và ô tô tải hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở và Công an xã Long An đã có mặt bảo vệ hiện trường. Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đến điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to nên ảnh hưởng công tác khám nghiệm hiện trường.