Xe đầu kéo và ô tô tải bốc cháy sau va chạm ở Đồng Nai

Ngày 3/7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bình An đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và xe ben xảy ra trên đường tỉnh lộ 769 qua xã Bình An (tỉnh Đồng Nai). Vụ va chạm làm đầu xe container và xe ben bốc cháy dữ dội, rất may không có thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 5h40 cùng ngày, xe container biển số TPHCM chạy trên tỉnh lộ 769, đến địa phận xã Bình An thì va chạm với xe ben chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả hai xe bốc cháy.

Tài xế nhanh chóng thoát khỏi cabin, cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả hai xe.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai huy động ba xe chuyên dụng và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong nhưng hai xe container bị thiêu rụi, giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ. Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuyến tỉnh lộ 769 nối ngã tư Dầu Giây sang quốc lộ 51, hằng ngày có lưu lượng ô tô rất đông, đặc biệt là xe từ các tỉnh Lâm Đồng về cảng Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).