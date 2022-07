"Xe cát Biển Đông" để hồi sinh bãi biển từng đẹp nhất Châu Á

Hàng chục sà lan, máy bơm hút cát, những chiếc tàu lớn như những con "dã tràng" đang ngày đêm đưa cát từ nơi khác đến đổ vào bãi biển Cửa Đại đã bị sạt lở nghiêm trọng mấy năm nay.

Bãi biển Cửa Đại tại khu vực tại miếu Cá Ông đang được tái tạo với bãi cát dài hơn 200m.

Những cỗ máy này hàng ngày "xe" một lượng cát khổng lồ để tái tạo bãi biển Cửa Đại từng được vinh danh là một trong 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á.

Gần 10 năm nay, khi mỗi mùa mưa bão đi qua, người dân đều xót xa chứng kiến cảnh biển ăn sâu vào đất liền. Vài cây số dọc bờ biển Cửa Đại thuộc phường Cửa Đại, TP Hội An đã bị những con sóng biển "nuốt chửng".

Bãi biển Cửa Đại bị sóng biển xâm thực mạnh vào mùa mưa bão. Những bao tải cát ngăn sóng biển cách bờ vài mét.

Nay những bao tải ngăn sóng trước đây giờ đã được bơm cát lấp đầy.

Nếu như không có những giải pháp cấp bách tạm thời của chính quyền địa phương, có lẽ biển sẽ còn ăn sâu vào đất liền và có thể "nuốt" luôn con đường ven biển - tuyến đường độc đạo đi ra cảng Cửa Đại để du khách, người dân từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm và ngược lại.

Toàn cảnh dự án tái tạo biển Cửa Đại đang hoàn thành.

Phía xa là những con tàu đang thi công tuyến đê ngầm để bảo vệ bờ biển Cửa Đại.

Ngay bờ biển cuối con đường Cửa Đại, một bãi cát trải dài ra biển hơn 200m đang hình thành. Ngoài khơi, hàng chục chiếc tàu, sà lan cần mẫn "xe cát". Tiếng máy nổ, những chiếc gàu múc đang hoạt động, những chiếc tàu chạy đi chạy lại nhộn nhịp cả một vùng biển.

Không chỉ chúng tôi cảm nhận niềm vui vì một bãi biển đã từng đẹp nhất giờ đang hồi phục, mà những người dân, chủ nhà hàng dọc bãi biển này cũng bày tỏ niềm vui khi hàng ngày chứng kiến "từng hạt cát" được những "con dã tràng" mang đến bồi đắp lại bãi biển này.

Đê bọc bằng loại vải geotube chịu được áp lực của sóng và thủy triều.

Bà Lương Thị Bé - chủ nhà hàng Tấn Lộc ngay bờ biển Cửa Đại - cho hay những năm qua thật sự khó khăn với những hộ kinh doanh như bà. Nhà cửa bị biển đe dọa, rồi dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến khách đến với biển Cửa Đại gần như vắng bóng. Rất nhiều hộ buôn bán ở đây nghĩ sẽ không còn bãi biển để mở cửa kinh doanh trở lại.

Tuy nhiên, nay chứng kiến bãi biển đang phục hồi, bà Bé hy vọng du khách sẽ quay lại để bà cũng như những hộ kinh doanh khác tiếp tục công việc mưu sinh như trước đây.

Một số đoạn khó, công nhân phải trang bị đồ bảo hộ để lặn xuống thi công công trình.

"Mấy năm bãi cát này bị sóng biển xâm lấn, những người buôn bán như tôi buồn lắm. Hiện tại không biết mùa mưa sắp tới sẽ ra sao, bãi biển có bị sạt lở nữa hay không nhưng giờ lượng khách đến đông hơn và bãi biển đang được mở rộng làm chúng tôi rất vui", bà Bé bộc bạch.

Ông Đào Tô Văn - Phó Chỉ huy trưởng phụ trách dự án công trình tái tạo bãi biển Cửa Đại - cho biết hiện nay tiến độ thi công hiện đã đạt 65%. Theo tiến độ cam kết đến tháng 3/2023 sẽ hoàn thành thi công; tuy nhiên, đơn vị đạt ra mục tiêu sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2022 này.

Rất nhiều xà lan cùng máy múc hạng nặng thi công đê ngầm ngăn sóng.

Ông Văn cho hay, đặt thù của công trình tái tạo bãi biển Cửa Đại gặp nhiều sóng gió, khi biển động thì không thể thi công được. Thứ 2 là nguồn cung cấp vật liệu và bãi tập kết vật liệu để phục vụ thi công ở bến tạm cầu Cửa Đại vướng nhiều bè cá, rớ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công.

Theo ông Văn, trên hiện trường hiện có 17 sà lan từ 800-1.600 tấn, 11 đầu kéo, 14 tàu nạo vét bơm tạo bãi. Tổng số trên 50 đầu máy đang cấp tập thi công ngày đêm để hoàn thành dự án vào ngày 15/9 năm nay.

Bờ cát dài đang dần trở lại khiến người dân rất phấn khởi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư dự án) - cho biết dự án cải tạo bãi biển Cửa Đại hiện có chiều dài hơn 1.500m, tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành.

Ngoài ra, cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra quyết nghị chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, Hội An. Dự án có tổng chiều dài 550m với số vốn 210 tỷ đồng.

Đây là dự án tiếp nối dự án đang triển khai để tái tạo bãi biển Cửa Đại. Mục tiêu dự án là phòng chống xói lở bờ biển, tái tạo bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đê ngầm cách bờ hơn 300m đang hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết hiện đơn vị đang đàm phán với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ dự án tái tạo bãi biển Cửa Đại kéo dài hơn 3.000m, tổng vốn 42 triệu Euro.

Theo ông Tân, khi dự án được triển khai sẽ hoàn thiện toàn bộ dự án tái tạo biển Cửa Đại, cơ bản đưa bãi biển từng đẹp nhất Châu Á trở lại như lúc chưa bị sạt lở.