Xây dựng phường Pleiku thành điểm đến xanh, văn minh, giàu bản sắc

Ngày 11/8, Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham dự và chỉ đạo đại hội.

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính là phường Tây Sơn, phường Hội Thương, phường Hoa Lư, phường Phù Đổng và xã Trà Đa. Địa bàn phường tập trung nhiều hoạt động dịch vụ thương mại, giao thông vận tải và du lịch ở khu vực phía tây Gia Lai.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân phường Pleiku đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2020), kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 triệu đồng/năm (gấp 1,75 lần so với năm 2020).

Hướng tới nhiệm kỳ 2025-2030, phường Pleiku đã đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 13,3%/năm, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ là trụ cột tăng trưởng.

Tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả Đảng bộ chính quyền phường Pleiku đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong giai đoạn phát triển mới, phường được nâng tầm về quy mô, dân số và xác định là “hạt nhân” trọng điểm của tỉnh Gia Lai mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Chí Anh).

“Phường cần nhanh chóng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Nỗ lực xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến xanh, văn minh, giàu bản sắc”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thời gian tới, phường cần tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch. Nhận thức đúng và thực hiện có hiệu quả quan điểm coi con người là trung tâm, động lực, nguồn lực của sự phát triển xã hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự (Ảnh: Chí Anh).

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội chỉ định ông Nguyễn Xuân Phước, Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Liễu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Đặng Toàn Thắng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường; bà Lê Thị Mai Thảo giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.