Vụ trốn khỏi casino Campuchia: 38 người bị xử phạt

Chiều 23/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - thông tin, trong 38 người trong lĩnh vực an ninh trật tự có 34 trường hợp độ tuổi từ 18 trở lên bị áp khung hình phạt 4 triệu đồng/người; 4 trường hợp 18 tuổi, bị xử phạt ở mức 2 triệu đồng/người.

Lãnh đạo cơ quan này cho hay, dù biết số công dân vượt sông trở về Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn nhưng theo quy định pháp luật việc qua lại biên giới không làm thủ tục nhập cảnh là vi phạm, buộc phải xử phạt.

Theo các lao động, trong mấy ngày qua, các em nhận được sự quan tâm và hỗ trợ ăn, uống miễn phí.

Chiều cùng ngày, thay mặt các mạnh thường quân, ngành chức năng tỉnh An Giang đã trao tiền hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng để làm chi phí đi lại.

Nhận số tiền từ ngành chức năng trao, Anh H. (quê Hậu Giang) cảm ơn sự chăm lo của các lực lượng chức năng, mạnh thường quân trong những ngày vừa qua.

Trước đó, 40 người sau khi trốn khỏi casino ở Campuchia được đưa về Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) ở tạm để công an lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, các công dân được chính quyền địa phương hỗ trợ ăn, ở và đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Ngành chức năng tỉnh An Giang trao tiền hỗ trợ 40 công dân trở về gia đình (Ảnh: CTV).

Liên quan sự vụ này, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.