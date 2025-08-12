Vụ thuyền không người trôi dạt trên biển: Phát hiện thi thể ngư dân

Ngày 12/8, tin từ Đồn Biên phòng Hải An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng phối hợp đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển.

Nạn nhân là ông M.V.L. (SN 1977, trú tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Thi thể ông L. được phát hiện lúc 10h cùng ngày, trên vùng biển cách bờ khoảng 5 hải lý và đã được đưa về bờ để lo hậu sự.

Thi thể nạn nhân xấu số được đưa về bờ (Ảnh: Hoài Nam).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h ngày 10/8, người dân xã Mỹ Thủy phát hiện một thuyền đánh cá không người trôi dạt cách bờ khoảng 4 hải lý, trên thuyền có ngư cụ và một số vật dụng cá nhân.

Nghi chủ thuyền gặp nạn, mất tích, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Qua nhận dạng, chiếc thuyền là của ông M.V.L., ra khơi lúc 2h ngày 10/8.