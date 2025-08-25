Vụ người đàn ông nghèo cưu mang "vợ nhặt": Công an cảnh báo hệ lụy

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác và chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Cảnh báo này xuất phát từ trường hợp của ông Ngô Hồng Minh (66 tuổi, ngụ xã Tân Long), người đàn ông trong câu chuyện "Người đàn ông nghèo cưu mang "vợ nhặt" 11 năm và cuộc chia ly chóng vánh" đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Nhiều YouTuber, TikToker… nhiều ngày nay túc trực tại nhà ông Minh ghi hình, phỏng vấn (Ảnh: CTV).

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, sau khi bà Thái Thị Giao, người phụ nữ chung sống với ông Minh như vợ chồng, được con ruột đón về quê ở Nghệ An vào ngày 15/8, cuộc sống của ông Minh đã bị xáo trộn.

Sau khi câu chuyện của ông Minh được đăng lên mạng xã hội, mỗi ngày có khoảng 10-20 chủ tài khoản TikTok, YouTube và Facebook đến tận nhà ông để quay phim, livestream và cập nhật thông tin cuộc sống của ông một cách công khai.

Theo cơ quan chức năng, việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Bởi việc công khai họ tên, địa chỉ, số nhà, hoàn cảnh của người dân trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, dẫn đến các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, quấy rối, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín của ông Minh.

Chị Trần Trúc Ly, người được anh Duy uỷ quyền đến gặp ông Ba Minh để cùng làm việc với địa phương vào sáng 25/8 (Ảnh: Trần Trúc Ly).

Liên quan đến vụ việc, trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày anh Vũ Đắc Duy (SN 1995, ở TP Cần Thơ), người đăng bài kêu gọi giúp đỡ ông Ba Minh và nhận được hơn 1,5 tỷ đồng, đã sao kê xong số tiền và công khai trên trang cá nhân.

Bảng sao kê dài 466 trang tính từ 12h10 ngày 21/8 đến nay, với tổng số tiền mạnh thường quân chuyển vào tài khoản của nam thanh niên là 1.546.974.594 đồng.

"Sáng nay, chị tôi đã đến gặp chú Ba Minh và cùng ông trao đổi trực tiếp với chính quyền xã Tân Long về hình thức bàn giao tiền vào ngày 28/8 tới", anh Duy cho biết.