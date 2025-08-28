Vụ đôi vợ chồng tử vong, hai trẻ bất tỉnh: Trong nhà nồng nặc mùi khí CO

Chiều 28/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cơ quan công an đã có báo cáo chính thức về vụ việc vợ chồng chủ quán bánh canh tử vong và hai trẻ nhỏ bất tỉnh.

Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là anh N.V.N. (40 tuổi, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sáng cùng ngày, anh N. đến quán bánh canh tại thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm thấy đóng cửa. Đây là quán do vợ chồng chị gái anh N. làm chủ.

Anh N. gọi điện thoại liên lạc và gõ cửa trước nhưng không thấy ai trả lời. Phá cửa sổ, người đàn ông thấy trong giường có 3 nạn nhân đang nằm bất tỉnh.

Vào phía trong, anh N. phát hiện anh rể là N.V.H. (SN 1974) tử vong trên giường, còn chị gái N.T.L. (SN 1982) chết trên sàn nhà.

Con trai 10 tuổi của vợ chồng chị L. và cháu họ 9 tuổi nằm mê man nhưng còn thở. Anh N. cùng với người dân hô hấp và đưa hai bé đi cấp cứu.

Lúc mới phát hiện, không khí trong căn nhà này nồng nặc mùi khí thải CO, gây cảm giác khó thở. Máy phát điện phía trong không còn nổ, các cửa nhà đóng kín.

Công an xã Thiên Cầm phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Sau khi bão Kajiki (bão số 5) quét qua, toàn xã Thiên Cầm và nhiều địa phương của Hà Tĩnh bị mất điện. Người dân thường dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Cơ quan chức năng nhận định, chủ nhà để máy phát điện trong nhà kín nên các nạn nhân bị ngạt khí CO. Gia đình chủ quán quê tại xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên cũ), đến Thiên Cầm thuê mặt bằng kinh doanh.

Làm việc với cơ quan công an, đại diện gia đình nạn nhân thống nhất không yêu cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan công an đã lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng tại Hà Tĩnh, hôm 26/8, cặp vợ chồng lớn tuổi ở thị xã Kỳ Anh cũ hôn mê do ngạt khí khi chạy máy phát điện trong lúc ngủ. Hai nạn nhân được người thân phát hiện, chuyển đi cấp cứu.