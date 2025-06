Vụ đổ xăng dọa vợ gây cháy ở Bình Dương: Người chồng hoảng loạn cầu cứu

Chiều 18/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tiệm spa và quán bún riêu khiến nhiều tài sản cháy rụi.

Tiệm spa cháy rụi, các xe máy để phía trước chỉ còn trơ khung (Ảnh: Xuân Đoàn).

Liên quan đến vụ việc, công an đang lấy lời khai đối với H.V.P. (33 tuổi, quê An Giang) để làm rõ hành vi tạt xăng vào tiệm spa (cơ sở làm đẹp) dẫn đến cháy. Sau vụ việc, P. bị bỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo các nhân chứng, hơn 10h cùng ngày, P. mang một can xăng đến spa M.L. trên đường ĐT 743C (phường Tân Đông Hiệp) tìm vợ đang làm đẹp ở đây. Hai vợ chồng P. đứng nói chuyện trước cửa tiệm và xảy ra mâu thuẫn.

P. đã tạt can xăng trước tiệm. Lúc này, ở sát vách spa là khu vực bếp của quán bún riêu, lửa đã bắt vào bếp rồi bốc cháy.

Lửa bén vào người P. làm anh bị bỏng ở vai, chân và chạy ra đường kêu cứu. Người đàn ông này hô hoán nhờ người dân gọi điện trình báo cảnh sát chữa cháy.

Phần nội thất của chiếc ô tô cùng nhiều giấy tờ quan trọng cháy rụi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nữ quán bún riêu cho biết, thời điểm đó, quán đã nghỉ bán và đang dọn dẹp. Phần bếp gas đã tắt, người chủ đang nấu bếp than để hầm xương.

“Lửa bùng nhanh, nhiều người đã huy động bình chữa cháy mini đến dập lửa, nhưng khu vực bếp có dây điện ở phía trên, và các bình gas nên chúng tôi sợ bình gas phát nổ, đành bỏ chạy ra ngoài đợi cứu hỏa đến”, nhân chứng kể.

Qua kiểm tra sơ bộ của cơ quan chức năng, tiệm spa rộng khoảng 40m² bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, 4 chiếc xe máy của khách và nhân viên để trước spa cũng cháy trơ khung. Quán bún riêu ở kế bên bị hư hỏng bàn, ghế và các đồ đạc khác.

Ngoài ra, một chiếc ô tô 5 chỗ đậu trước tiệm spa đã cháy rụi, cùng với nhiều giấy tờ quan trọng để trong xe. Những người có mặt trong cơ sở làm đẹp nhanh chóng thoát ra ngoài bằng cửa sau nên không có hậu quả đáng tiếc.