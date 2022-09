Vụ cháy quán karaoke làm 23 người chết: 40 nạn nhân được cấp cứu xuyên đêm

Liên quan vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), trưa 7/9, bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa An Phú, cho biết khoảng 21h15 ngày 6/9, bệnh viện nhận tin có vụ cháy lớn nên điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường.

Nhiều nạn nhân vụ cháy nằm tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa An Phú (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Đạt, cứ 7-10 phút lại có một chuyến xe đưa nạn nhân về bệnh viện. Đến 3h ngày 7/9, khoảng 40 người bị thương trong vụ hỏa hoạn chuyển vào viện, được sàng lọc tình trạng bệnh. Trong đó, có những nạn nhân mặt bị khói làm cho ám đen, một số người chảy máu đầu.

Xác định vụ việc thuộc trường hợp thảm họa, ngay trong đêm, bệnh viện huy động thêm các nhân viên y tế, trưng dụng tối đa lượng oxy dự trữ để ứng cứu cho các bệnh nhân ngộ độc khí. Ngoài ra, các bệnh nhân bị chấn thương tay chân được cho nằm bất động, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch...

Nhiều nạn nhân bị ngạt thở vì hít phải khói trong vụ cháy (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong quá trình cấp cứu, một bệnh nhân được xác định bị chấn thương sọ não, gãy vòm xương ở não nên được chuyển ngay lên tuyến trên. Có 2 ca bị gãy xương gót chân, được chuyển lên khoa Ngoại của bệnh viện, dự kiến sẽ phẫu thuật vào chiều nay (7/9).

Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương (Clip: Hoàng Lê).

Đến 11h trưa 7/9, có thêm bệnh nhân B.T.T.N. (27 tuổi) được làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương vì gãy cột sống. Hiện tại, tổng cộng Bệnh viện đa khoa An Phú còn điều trị 9 trường hợp, bao gồm 2 ca ở khoa Ngoại và 7 ca nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu.

Nữ nạn nhân bị gãy cột sống, được chuyển viện sáng 7/9 (Ảnh: Diệp Phan).

Anh Tú kể lại thời điểm thoát ra khỏi đám cháy (Ảnh: Hoàng Lê).

Nằm trên giường bệnh, anh Đỗ Thanh Tú (quê Quảng Nam, nhân viên quán karaoke) mệt mỏi nhớ lại cảnh hỗn loạn khi sự việc xảy ra.

"Tôi ở tầng trên, nghe báo cháy nên lao ra đóng cửa lại thì thấy khói mù mịt từ tầng dưới bốc lên. Khi cúp điện, tôi cố gắng chạy xuống tầng 1 rồi lại chạy ngược lên sân thượng vì lửa quá nhiều", anh Tú nói.

Theo lời anh Tú, phía sau lưng toàn là lửa, nhiều người la hét, nhảy từ trên cao xuống bị gãy tay, gãy chân. "Tôi nghĩ chết chứ không có đường sống. May mắn bản thân được lực lượng chữa cháy cứu. Những người còn ở trong phòng thì không cứu được...", anh Tú chia sẻ.