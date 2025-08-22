UBND TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I

Chiều 22/8, Đảng ủy UBND TPHCM thông báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 23/8, tại Hội trường Bộ Tư lệnh TPHCM với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng.

Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM có chủ đề "xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới".

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TPHCM đề ra 28 chỉ tiêu. Trong đó, 19 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, TPHCM hướng tới đạt tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm địa bàn) bình quân 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm chiếm 35-40% GRDP.

Đến cuối năm 2030, thành phố có số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (20.000 căn).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TPHCM sẽ thực hiện 3 chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố tập trung 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian, sinh học - dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố sẽ tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

TPHCM hướng tới việc hỗ trợ hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt tầm tập đoàn công nghệ dẫn đầu thị trường.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thành phố hướng tới việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, tập trung đầu tư đào tạo nhân lực văn học nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống.

Nhiệm kỳ mới, TPHCM sẽ khai thác, phát huy các di sản, tài nguyên, nguồn lực và hạ tầng văn hóa; thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kết hợp định hướng phát triển du lịch với các sản phẩm văn hoá nổi bật, có sức lan tỏa cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của thành phố.