Tuyến đường hàng trăm tỷ đồng vừa bàn giao đã... hỏng

Ngày 18/3, ông Nguyễn Văn Lãnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ (QLĐB) III.5 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) - cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đắk Lắk về việc khắc phục hư hỏng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ. Tuyến đường này đang trong thời hạn bảo hành.

Tuyến đường vừa bàn giao đã xuất hiện nhiều khu vực hư hỏng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Lãnh cho hay, đơn vị nhận bàn giao, quản lý, khai thác theo hiện trạng tuyến đường này từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng đã xuất hiện một số những rạn nứt nên cần phải khắc phục, sửa chữa lại.

Theo ghi nhận, trên tuyến đường tránh phía tây thị xã Buôn Hồ có nhiều đoạn đường đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, một số đoạn có tình trạng rạn nứt và được nhà thầu khắc phục thủ công rất sơ sài nên mặt đường xuất hiện nhiều lớp đá mạt khiến phương tiện lưu thông qua dễ bị trơn trượt, mất lái.

Thông tin từ Sở GTVT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Chi Cục QLĐB III.5 tổ chức kiểm tra hiện trường về việc khắc phục hư hỏng trong thời gian bảo hành đối với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ của liên danh Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam và Công ty TNHH An Nguyên.

Trên mặt đường mấp mô gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua kiểm tra hiện trường đoạn đường do Công ty TNHH An Nguyên thực hiện, cơ quan chức năng nhận thấy đơn vị này đã chủ động triển khai sửa chữa bằng giải pháp láng nhựa một số đoạn nhưng các vị trí này có hiện tượng chảy nhựa, đá mạt trên đường chưa được vệ sinh có nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt khác, các đoạn này thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành không đảm bảo kết cấu theo hồ sơ thiết kế được duyệt, chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu.

Sở GTVT Đắk Lắk yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đối với các đoạn đường do Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam thi công, hiện nay vẫn chưa triển khai thực hiện sửa chữa. Tại Km1750+620 -Km1750+650, mặt đường xuất hiện hằn lún vệt bánh xe lớn hơn 2,5 cm... gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tuổi thọ kết cấu công trình.

Sở GTVT đã yêu cầu liên danh nhà thầu trên khẩn trương triển khai thực hiện sửa chữa, bảo hành các đoạn nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình. Khi thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành phải báo cáo chủ đầu tư là Sở GTVT và đơn vị quản lý đường bộ là Chi cục QLĐB III.5 biết để phối hợp kiểm tra đánh giá công tác sửa chữa bảo hành công trình.

Tuyến đường tránh tây thị xã Buôn Hồ có tổng đầu tư 575 tỷ đồng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vẫn chưa được tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường này.

Tuyến tránh phía tây thị xã Buôn Hồ là dự án giao thông trọng điểm của Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020, với tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 26 km, đi qua huyện Krông Búk (10 km), huyện Cư M'gar (7 km) và qua thị xã Buôn Hồ (9 km).