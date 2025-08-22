Từ chiếc xe máy bên đường, tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới sông

Chiều 22/8, lãnh đạo UBND xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại xe máy trên đường gần khu vực sông Hữu Vi.

Thông tin ban đầu, sáng 22/8, một số người dân xã Nam Cường đi tập thể dục phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius mang biển kiểm soát 17B8-351.xx, kèm theo áo khoác, dép và kính, để trên đường gần khu vực sông Hữu Vi.

Chiếc xe máy để lại trên đường gần khu vực sông Hữu Vi (Ảnh: Thái Bình News).

Nghi ngờ chủ xe gặp chuyện chẳng lành, người dân báo tin đến chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Cường đã tiến hành xác minh thông tin chủ xe là anh L.V.T. (SN 1996), trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Qua liên hệ với gia đình được biết anh T. chưa về nhà.

Cơ quan chức năng xã Nam Cường đã phát đi thông báo tìm tung tích của anh T., đồng thời phối hợp gia đình rà soát, tìm kiếm quanh khu vực sông Hữu Vi. Đến 11h cùng ngày, thi thể anh T. được tìm thấy dưới sông Hữu Vi cách nơi để lại xe máy không xa.

Sông Hữu Vi nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Thái Bình News).

Lãnh đạo UBND xã Nam Cường cho biết thêm, sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an xã Nam Cường đã báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra làm rõ sự việc.