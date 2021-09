Từ 18h ngày 30/9, TPHCM nới lỏng giãn cách "an toàn tới đâu mở tới đó"

Dân trí "Tinh thần không phải từ 30/9, tất cả hoạt động trên địa bàn mở lại ồ ạt mà chúng ta mở lại từng bước có lộ trình. Quan điểm của thành phố là an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết".

Theo kế hoạch tổ chức họp báo của Trung tâm Báo chí TPHCM, lúc 9h ngày 30/9, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì buổi công bố thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thời gian tổ chức buổi họp báo được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM.

Dự kiến, thành phố sẽ công bố những thay đổi về phương án giãn cách xã hội từ 18h ngày 30/9.

Những ngày qua, TPHCM đã gấp rút lấy ý kiến các đơn vị và hoàn thiện dự thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo bản dự thảo này, từ 18h ngày 30/9, TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh. Việc nới lỏng sẽ được triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "An toàn là trên hết", "An toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Dự kiến từ 0h ngày 1/10, TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội (Ảnh: Hải Long).

TPHCM yêu cầu, mọi hoạt động được phép mở lại cần dựa trên nền tảng sử dụng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố triển khai để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, phục vụ công tác quản lý.

Khi đáp ứng những yêu cầu trên cùng những quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh, TPHCM cho phép 14 nhóm hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ được mở lại.

Ngoài các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ, TPHCM cũng quy định những điều kiện cụ thể cho 7 nhóm hoạt động khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân từng bước mở cửa trở lại. Trong đó, các cơ quan, đơn vị Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị Nhà nước của Trung ương đóng tại TPHCM được phép hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch.

Nhiều loại hình dịch vụ dự kiến được mở lại tại TPHCM từ ngày 1/10 (Ảnh: Hữu Khoa).

Các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế - văn hóa nước ngoài có trụ sở trú đóng trên địa bàn chủ động quyết định phương thức làm việc phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng quy định về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố và Bộ Y tế.

Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động. Các hoạt động tổ chức theo nhóm tối đa 15 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, được hoạt động tối đa 100 người.

Đám tang, đám cưới được tổ chức với quy mô tối đa 20 người cùng một thời điểm. Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,…) được tập trung tối đa 10 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 70 người.

Hoạt động ngoài trời được tập trung tối đa 15 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 100 người.

TPHCM dự kiến chưa mở cửa trở lại đối với hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử (Ảnh: Hải Long).

Quang Huy