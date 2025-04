Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho thiếu tá công an hy sinh

Chiều 22/4, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân Thiếu tá Nguyễn Văn Kha (Ảnh: Thế Phong).

Tại buổi lễ, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hậu Giang công bố quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Văn Kha. Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân Thiếu tá Nguyễn Văn Kha.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hậu Giang thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và sự tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Văn Kha.

Theo ông Thanh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba được truy tặng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Văn Kha.

Ông đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, viện kiểm sát, tòa án sớm điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật, đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các đoàn thể quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ học hành, việc làm, ổn định cuộc sống lâu dài cho vợ, con và gia đình Thiếu tá Kha.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 14/4, đối tượng Lâm Quốc Khánh (SN 1995, trú tỉnh Kiên Giang) điều khiển ghe cào điện chở Trần Thanh Ái (SN 2003 ngụ cùng tỉnh) sang địa bàn tỉnh Hậu Giang để đánh bắt thủy sản trái phép.

Đến 21h cùng ngày, tổ công tác Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy gồm Thiếu tá Nguyễn Văn Kha và 2 thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra trên kênh xáng Nàng Mau đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Thuận thì phát hiện ghe cào điện của Khánh và Ái đang khai thác trái phép nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Cả 2 không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm vào phương tiện của tổ công tác làm Thiếu tá Kha rơi xuống sông mất tích.

Khoảng một giờ tìm kiếm, tổ công tác phát hiện thi thể Thiếu tá Kha.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu xác định Thiếu tá Kha bị điện giật dẫn đến hy sinh mặc dù anh biết bơi.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lâm Quốc Khánh để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Văn Kha.