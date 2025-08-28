Ngày 27/8, thông tin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC), Cổ Loa, Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam và là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Trưng bày gồm 5 phần.

Phần I - Người đi tìm hình của nước, gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật có nội dung từ ngày 5/6/1911, từ bến cảng Sài Gòn, trên con tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville) thuộc Hãng vận tải đường biển Sácgiơ Rêuyni (Chargeurs Réunis) của Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân, đế quốc.

Kể từ đây, hành trình 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia vô cùng gian nan nhưng đầy nghị lực bản lĩnh của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn đã mở ra trang sử mới vẻ vang cho đất nước, dân tộc Việt Nam.

Phần II - Kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công, gồm hình ảnh, tài liệu, hiện vật có nội dung về ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Vừa mới ra đời, nước Việt Nam đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách bởi cùng lúc đối mặt với nạn đói, nạn dốt, đặc biệt là nạn ngoại xâm. Ở phía Bắc, hơn 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ồ ạt kéo vào núp dưới danh nghĩa đại diện đồng minh giải giáp quân đội Nhật, nuôi ý đồ lật đổ chính quyền cách mạng, dựng lên một chính quyền tay sai. Ở miền Nam, thực dân Pháp đứng sau quân Anh ngày càng lộ rõ dã tâm quay trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, hiểm nguy, chống lại thù trong, giặc ngoài. Người cùng Trung ương Đảng ra sức bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, kiến quốc.

Phần III - Người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng bước từng giờ, gồm những hình ảnh, tài liệu, hiện vật với những câu chuyện từ sau thắng lợi Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết vào ngày 20/7/1954.

Theo tinh thần Hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành 2 miền Nam - Bắc bằng vĩ tuyến 17 và sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã từng bước can thiệp sâu vào Việt Nam và tiến tới trực tiếp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam Việt Nam.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng tiếp tục lãnh đạo cả nước thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà ở miền Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Phần IV - Hồ Chí Minh - Biểu tượng tình hữu ái toàn thế giới, với các hình ảnh, tài liệu hiện vật thể hiện trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều miền đất, tiếp xúc với các tầng lớp quần chúng, gặp gỡ nhiều chiến sĩ cách mạng quốc tế. Ánh sáng của lý tưởng và khát vọng độc lập dân tộc luôn thúc giục trong trái tim Người. Tinh thần, ý chí ấy của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã để lại sự khâm phục, trân trọng trong nhiều nhà cách mạng, bạn bè quốc tế.

Từ khi Việt Nam giành được độc lập, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, cùng với nhân dân Việt Nam xây dựng, duy trì mối quan hệ hữu nghị với nhiều nước trên thế giới, Người cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè 5 châu. Với phong cách giản dị, thân mật và tình đoàn kết quốc tế trong sáng, hình ảnh Bác Hồ của Việt Nam đã nhen lên tình cảm yêu mến của đông đảo các tầng lớp nhân dân thế giới.

Phần V - Di chúc Bác Hồ - Ngọn đuốc soi đường, gồm các hình ảnh, tài liệu, hiện vật có nội dung liên quan đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 9h ngày 10/5/1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, Bác Hồ đã tự tay đánh máy những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau. Từ đó tới ngày 15/5, mỗi ngày Bác dành 1 tiếng để hoàn thành bản thảo Di chúc, dài 3 trang. Hàng năm, cũng vào thời điểm này, Bác lại mang Di chúc ra đọc sửa chữa, bổ sung.

Năm 1968, Bác viết lại và bổ sung 6 trang viết tay. Năm 1969, khoảng 4 tháng trước lúc đi xa mãi mãi, Bác viết lại phần mở đầu trong 1 trang viết tay, nâng bản thảo Di chúc lên 10 trang. 10h ngày 19/5/1969, nhân dịp sinh nhật lần thứ 79, Bác đọc lại lần cuối bản thảo Di chúc, xếp vào phong bì và cất đi.

Tháng 9/1969, Di chúc được công bố lần đầu trong Lễ tang của Người, gồm 4 trang in khổ 14,5 x 22cm, nội dung chủ yếu dựa theo bản Di chúc năm 1965 và một phần năm 1969. Năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhật Bác, Bộ Chính trị đã quyết định công bố toàn văn các bản Di chúc.

Di chúc là tâm nguyện, ý chí, niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của Bác với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, với sự nghiệp cách mạng và tương lai Tổ quốc. Những lời căn dặn ân cần của Bác trong Di chúc mãi là ngọn đuốc soi đường cho con thuyền Cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Cùng với Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã triển khai thi công và trưng bày Không gian Khánh tiết giới thiệu của Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Tại trung tâm khánh tiết nổi bật là tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phía sau là phông nền màu đỏ, trên phông là những hình ảnh mang tính biểu trưng như các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa của dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam... được nối tiếp nhau, thể hiện sự kế thừa và phát triển của văn hóa qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc ta. Đặc biệt điểm nhấn trên phông là luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946 “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Trưng bày chuyên đề được tổ chức từ ngày 28/8 đến ngày 5/9.