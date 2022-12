Trộm đột nhập, phá két sắt cửa hàng điện thoại, máy tính ở Đà Nẵng

Ngày 9/12, Công an quận Sơn Trà (Công an TP Đà Nẵng) đang vào cuộc điều tra một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 8/12, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) nhận được tin báo về việc cửa hàng FPT Shop (826 đường Ngô Quyền) bị kẻ gian cắt khóa cửa chính và lẻn vào trộm tài sản.

Cửa hàng FPT Shop nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Qua kiểm tra, cửa hàng trưởng phát hiện mất một két sắt, bên trong có 350 triệu đồng, hơn 40 điện thoại và ipad các loại với tổng trị giá 600 triệu đồng. Tổng thiệt hại được ước tính khoảng 950 triệu đồng.

Công an phường An Hải Bắc đã chuyển vụ việc lên Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.