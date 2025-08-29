Trời đổ mưa lớn, biển người vẫn "quyết không rời vị trí" chờ xem diễu binh

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành: Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ: rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về Quần Ngựa. Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức). Khối xe tăng, bánh xích: rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Khối xe cơ giới chia 2 tuyến chính: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. Sau khi rẽ về các hướng, Khối Nghi trượng sẽ tập kết tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Một phần khối đi bộ tập kết tại công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh tập kết tại công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn). Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy và Khối cơ giới, xe pháo tập kết tại Trường đua F1.

"Biển người" đổ về khu Quảng trường Ba Đình chờ xem tổng duyệt diễu binh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo kế hoạch, sáng 30/8, trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Buổi tổng duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...

Bên cạnh đó, tại buổi tổng duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Người dân cùng hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng ở đường Hùng Vương

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngay từ chiều 29/8, đã có rất đông người dân tập trung về các tuyến đường, phố quanh Quảng trường Ba Đình như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương,... chọn vị trí "đắc địa" để chờ theo dõi buổi tổng duyệt.

Cũng trong sáng 29/8, Công an TP Hà Nội cũng đã bố trí các khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cụ thể, khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung..

Chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 có sự tham dự của hơn 40.000.

Trong đó lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Mới 16h đã có rất đông người tập trung ở vỉa hè đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, nơi có các khối và phương tiện diễu binh đi qua, khiến giao thông tại đây bị ùn ứ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm;

Các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác (nội dung được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi tổng duyệt).

Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.

Vào tối 27/8, trên Quảng trường Ba Đình cũng đã diễn ra buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.