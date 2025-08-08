Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

Sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại Giao (số 1 Tôn Thất Đàm, Hà Nội) đã trọng thể diễn ra Lễ Thượng cờ kỷ niệm 58 ngày thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN.

Tham dự lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN của Việt Nam Đặng Hoàng Giang; các đại diện của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, UBND TP Hà Nội; các đại sứ, đại biện, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN, Timor-Leste và các đối tác của ASEAN tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, lễ thượng cờ được cử hành trang trọng bởi Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, với sự chứng kiến của các vị Đại sứ, Đại biện đến từ các nước ASEAN và các đối tác, cùng đại diện các cơ quan, bộ, ngành trong nước.

Lá cờ ASEAN tung bay chào mừng chặng đường 58 năm tổ chức ASEAN được thành lập và cũng tròn 30 năm Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này.

Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN vì hòa bình và thịnh vượng

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì buổi lễ cùng sự tham gia của Đại sứ các nước ASEAN

Kể từ khi được thành lập cách đây 58 năm, cho đến nay, ASEAN đã duy trì được sự phát triển mạnh mẽ, dần trở thành một động lực quan trọng đối với các tiến trình trong khu vực.

Quan hệ đối ngoại của ASEAN không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần bảo đảm tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ASEAN. Đây là minh chứng cho bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN.

Kết thúc Lễ Thượng cờ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách trong nước và quốc tế tới dự.

ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Gia nhập ASEAN năm 1995 là một quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam, góp phần tạo nên cục diện mới về hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.