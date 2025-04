TPHCM tổng duyệt biểu diễn 10.500 máy bay không người lái tối nay

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM về việc phối hợp tổ chức trình diễn thiết bị bay không người lái trong chương trình Lễ hội "Sắc màu Thành phố Bác".

Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo điều chỉnh việc tổ chức bay 10.500 thiết bị bay không người lái. Cụ thể, buổi tổng duyệt bay 10.500 drone được tổ chức từ 20h30 đến 20h45 ngày 28/4.

Buổi bay chính thức được điều chỉnh từ ngày 29/4 như kế hoạch ban đầu sang ngày 1/5. Thời gian bay chính thức là từ 20h30 đến 20h45.

Một buổi trình diễn máy bay không người lái tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

UBND TPHCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra kỹ thuật để tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ theo quy định.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn 3D mapping tại tòa nhà trụ sở UBND TPHCM.

Các chương trình khác thuộc hoạt động "Sắc màu Thành phố Bác" cũng diễn ra từ 19h đến 21h30 trong nhiều ngày tại trụ sở UBND TPHCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Thành phố, Công viên Bến Bạch Đằng, TP Thủ Đức, các đoạn kênh rạch chảy qua quận 1, 4, 5, 6, 8.

Tối 30/4, thành phố tổ chức bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 với 2 điểm tầm cao và 28 điểm tầm thấp. Các điểm bắn tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức); Đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi).

Chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TPHCM dự kiến có phần biểu diễn nghệ thuật kéo dài 30 phút do TPHCM thực hiện, biểu diễn nhạc kèn, múa súng. Trong lễ chào cờ, đội hình pháo lễ sẽ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đọc diễn văn. Kế đến là phát biểu của đại diện cựu chiến binh, thế hệ trẻ Việt Nam, cử nhạc ca khúc "Đất nước trọn niềm vui". Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra ngay sau đó và kết thúc bằng màn thả bóng bay, chim bồ câu.