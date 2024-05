Tổng Thư ký Quốc hội: "Chưa giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Công an"

Nội dung này được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu khi trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề nhân sự, tại cuộc họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, sáng 19/5.

Sau khi Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, báo chí đặt câu hỏi tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội có tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm hay không? Và Quốc hội có phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự giữ chức Bộ trưởng Công an không.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trả lời câu hỏi này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, chưa có nội dung giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Công an. Vì thế, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội chưa phê chuẩn bổ nhiệm hoặc phê chuẩn miễn nhiệm đối với chức danh này.

Ông Cường cũng dẫn chứng trong nhiệm kỳ vừa qua, gần nhất là ông Trần Hồng Hà, khi đang là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng, nhưng ông Hà vẫn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường một thời gian.

"Cơ quan có thẩm quyền, Bộ Chính trị chưa có giới thiệu mới. Do đó, trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn bổ nhiệm hay miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Công an", ông Cường nói.

Toàn cảnh buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Tại Hội nghị Trung ương 9 (16-18/5), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Trước đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh Chủ tịch nước tạm khuyết sau khi ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ.

Hôm 20/3, Ban Chấp hành Trung ương họp và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Một ngày sau, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hiện giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi chức danh Chủ tịch nước được kiện toàn.