Tổng Thư ký Quốc hội: "Bà con đoàn kết để bảo vệ sự bình yên của buôn làng"

Đồng bào các dân tộc đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới

Ngày 4/11, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).

Đông đảo nhân dân các dân tộc tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Ea Tiêu (Ảnh: Thúy Diễm).

Báo cáo tại Ngày hội, ông Nguyễn Năng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, cho biết, toàn xã có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu người dân mưu sinh bằng nông nghiệp.

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", bà con các dân tộc tích cực góp công, góp của, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, xã Ea Tiêu đạt 17/19 tiêu chí và đang phấn đấu để về đích nông thôn mới năm 2023.

Số hộ gia đình có nhà kiên cố trên địa bàn xã đạt tỷ lệ 98,6%; số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ trên 90%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế chiếm 75,6%; có 18/21 thôn buôn được công nhận thôn buôn văn hóa.

Sau vụ khủng bố ngày 11/6, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Cư Kuin đã trở lại bình thường, bà con chăm lo sản xuất (Ảnh: Thúy Diễm).

Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu chia sẻ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được củng cố, tuy nhiên, ngày 11/6, một nhóm người bất ngờ ập vào trụ sở dùng các loại vũ khí tấn công, gây thiệt hại về người và một số tài sản.

"Sau sự việc, được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương đồng lòng, chung sức khắc phục thiệt hại, mọi hoạt động của xã và cuộc sống của bà con nhân dân trở lại bình thường. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, các dân tộc càng đoàn kết và gắn bó với nhau hơn, chung tay xây dựng xã nhà phát triển", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng kinh phí xây dựng hội trường thôn tại xã Ea Tiêu (Ảnh: Thúy Diễm).

Bên cạnh đó, dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và bà con các dân tộc trong xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đời sống vật chất, đời sống tinh thần của bà con nhân dân trong các thôn, buôn từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ, bản thân ông rất xúc động, vui mừng khi được gặp mặt đông đủ đồng bào các dân tộc của xã Ea Tiêu trong ngày hội long trọng, ý nghĩa.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường mong đồng bào đoàn kết một lòng, đập tan mọi âm mưu của thế lực thù địch (Ảnh: Thúy Diễm).

Tổng Thư ký Quốc hội ghi nhận những cố gắng của chính quyền, nhân dân xã Ea Tiêu, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng xã đã đạt nhiều kết quả, thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, sẵn sàng giúp đỡ nhau của từng người dân. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp đi đầu của cán bộ, Đảng viên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

"Trong không khí sôi nổi của Ngày hội hôm nay, tôi mong muốn mỗi người dân tự thấy trách nhiệm của mình đối với thôn, buôn quê hương, đối với đất nước; tiếp tục đoàn kết gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đặc biệt là thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết", Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng thư ký Quốc hội trao tặng hàng chục suất quà cho các gia đình khó khăn, chính sách (Ảnh: Thúy Diễm).

Tổng Thư ký Quốc hội chia sẻ, sau vụ việc ngày 11/6, các đối tượng gây án đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Buôn làng đã trở lại bình yên, mọi người không phải xáo động vì những việc làm không đáng có để tập trung chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế.

"Tôi mong bà con cùng nhau đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ sự bình yên của buôn làng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đoàn kết đập tan mọi âm mưu của bọn phản động. Kịp thời phát hiện, tố giác nếu có đối tượng lạ, âm mưu xấu xuất hiện và cần báo ngay với chính quyền để góp phần xây dựng thôn buôn bình yên, phát triển và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhắn gửi.

Lãnh đạo Trung ương cùng tham gia trò chơi dân gian của bà con đồng bào các dân tộc tại xã Ea Tiêu (Ảnh: Thúy Diễm).

Tổng Thư ký Quốc hội mong chính quyền, nhân dân xã Ea Tiêu tiếp tục duy trì, phát huy để xã luôn tiên phong trong thực hiện đoàn kết, đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, để mỗi người dân của xã Ea Tiêu ai ai cũng ấm no, hạnh phúc.

Tại Ngày hội, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Cư Kuin đã khen thưởng, cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu Trung ương, địa phương tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc xã Ea Tiêu (Ảnh: Thúy Diễm).

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê K'đăm trao quà cho 42 thôn, buôn trên địa bàn huyện Cư Kuin và trao 60 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín của huyện Cư Kuin.