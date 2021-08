Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông vác ghế tấn công công an vì bị nhắc nhở

Dân trí Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang khi ở ngoài, ông H. đã có những lời lẽ xúc phạm và vác ghế tấn công lực lượng tuần tra. Tuy nhiên, theo công an địa phương, người đàn ông này bị bệnh tâm thần.

Chiều 16/8, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận vụ việc về người đàn ông vác ghế tấn công Tổ tuần tra khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h20 ngày 16/8, tại 840 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc), Tổ tuần tra Công an quận Sơn Trà phát hiện ông N.V.H. (49 tuổi) ngồi trên vỉa hè, không đeo khẩu trang nên nhắc nhở.

Người đàn ông vác ghế tấn công lực lượng công an khi bị nhắc nhở không đeo khẩu trang từng đi bệnh viện điều trị bệnh tâm thần 2 lần.

Tuy nhiên, ông H. không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Không dừng lại đó, khi lực lượng công an yêu cầu vào nhà, ông H. bất ngờ vác ghế lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Lập tức, lực lượng công an khống chế ông H., đưa về cơ quan Công an phường An Hải Bắc làm việc.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường An Hải Bắc cho biết, ông H. bị bệnh tâm thần và đã điều trị ở Bệnh viện tâm thần 2 lần rồi.

"Ông H. bị tâm thần và đang lập hồ sơ đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị. Bình thường ông H. hay ngồi trước cửa nhà. Trường hợp này, công an phường nắm rõ", vị lãnh đạo cho biết.

Khánh Hồng