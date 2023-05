Thủ tướng: Sau 2/9, từ Nghệ An đi Hà Nội chỉ gần 3 tiếng

Ngày 1/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An có chiều dài khoảng 87,8km, thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) và Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đi qua huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên (Nghệ An). Đến nay, dự án đã được tỉnh Nghệ An hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (Ảnh: N. Hưng).

Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 7 sẽ hoàn thành. Hiện dự án đã được giải ngân hơn 250 tỷ đồng/tổng số hơn 1.675 tỷ đồng vốn bố trí trong năm 2023. Thời điểm này, giá trị sản lượng thực hiện đạt 75,6%.

Tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3km, tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, thời gian thi công 3 năm, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024. Mặc dù dự án đã được điều chỉnh lần 3 nhưng thời điểm này giá trị sản lượng của các nhà thầu mới đạt 34,8% giá trị hợp đồng, chậm so với tiến độ điều chỉnh.

Thủ tướng tặng quà công nhân thi công trên công trường (Ảnh: N. Hưng).

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng đã nghe báo cáo tiến độ cũng như quyết tâm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công để hoàn thành đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu trong tháng 9; đồng thời lắng nghe nguyện vọng của người dân sống gần dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp tỉnh Nghệ An nghiên cứu, sớm xây dựng dự án đường dân sinh, cống thoát nước để đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của bà con nhân dân.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu vào tháng 9 (Ảnh: V. Thanh).

Thủ tướng nhấn mạnh, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu phải phấn đấu khánh thành trước ngày 2/9, đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn thi công, vệ sinh môi trường; không để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong quá trình thi công.

Nếu đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu được khánh thành trước ngày 2/9, đường cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Diễn Châu sẽ thông suốt. Với quãng đường cao tốc dài 250km này, di chuyển từ Diễn Châu ra Hà Nội chỉ mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ thay vì gần 5 tiếng như hiện nay.