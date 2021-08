Thủ tướng: Rút kinh nghiệm đợt 30/4, không tập trung đông người kỳ nghỉ 2/9

Dân trí Lo ngại thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1108/CĐ-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người... trong kỳ nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: VGP).

Nội dung công điện nêu rõ, tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong nước, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát triệt để, nhất là tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số địa phương tập trung đông dân cư, giao thương lớn.

Thời gian vừa qua, một số tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc thực hiện giãn cách vẫn chưa được triệt để, còn tình trạng người dân di chuyển, lưu thông với số lượng lớn, ca bệnh phát hiện trong cộng đồng vẫn gia tăng.

Trong khi đó, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được ban hành liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, cần tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.

Đối với các địa phương khác, Thủ tướng yêu cầu tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là yêu cầu thực hiện thông điệp 5K; kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tụ tập đông người tại các địa điểm này.

Nội dung công điện nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30/4.

Nguyễn Trường