Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời câu hỏi "Vì sao làm Thủ tướng?"

Cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở New Zealand tối 10/3 (giờ địa phương) kéo dài hơn thường lệ và hơn cả lịch trình dự kiến, do người đứng đầu Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích bà con nói lên chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình ở New Zealand.

Gần cuối chương trình, Thủ tướng nhận được một câu hỏi khá bất ngờ của một người phụ nữ Việt Nam đã có 20 năm sống và làm việc ở New Zealand.

Chị Nguyễn Thị Minh đặt một câu hỏi "khó" cho Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Tuấn Anh).

Ngoài kiến nghị về việc thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam ở New Zealand, chị Nguyễn Thị Minh đặt câu hỏi: "Ở cương vị của Thủ tướng, khi nhìn lại quá trình đạt được như hôm nay, Thủ tướng có khó khăn gì?".

Người phụ nữ nói chị rất tò mò và muốn hỏi câu hỏi "Tại sao Thủ tướng làm Thủ tướng?".

"Câu hỏi này thật khó!", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Dù vậy, ông lại mang rất nhiều cảm xúc khi trả lời câu hỏi của nữ kiều bào.

"Tôi sinh ra ở miền biển, lớn lên ở miền núi, trong một gia đình rất nghèo và đông con. Bản thân tôi chỉ phấn đấu làm sao làm trọn vẹn công việc của mình. Tổ chức giao việc gì thì cố gắng làm cho tốt. Rồi từ kinh nghiệm đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để nghiên cứu, tổng kết, đề xuất sáng kiến có lợi cho cái chung", Thủ tướng chia sẻ, giọng nhiều lúc nghẹn ngào.

Ông nói bản thân có quan niệm rất đơn giản. Một là tổ chức giao việc thì phải làm cho tốt. Hai là nghĩ được gì tốt cho cái chung thì cố gắng làm.

Đó là nguyên tắc cơ bản nhất, song theo người đứng đầu Chính phủ, nguyên tắc ấy nếu không có sự giúp đỡ, sự may mắn, cũng khó thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại cuộc gặp gỡ với kiều bào (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng tự nhận mình là người may mắn khi có cơ hội trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ lực lượng vũ trang đến dân sự rồi ngành ngoại giao, từ công tác chính quyền đến công tác Đảng, làm việc từ trong nam ra ngoài bắc và từ trong nước ra nước ngoài.

Nguyên tắc cơ bản được Thủ tướng nhấn mạnh là "giao việc gì làm việc đó, phân công đi đâu thì đi đó, không từ chối".

Bên cạnh sự giúp đỡ và sự may mắn ấy, Thủ tướng không quên nhắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân, bởi "không có Đảng, Nhà nước, không có nhân dân sẽ không có mình".

"Điều này tôi chứng minh được ngay. Nếu không có Đảng, Nhà nước, làm sao một học sinh nghèo ở miền núi như tôi có thể đi học nước ngoài được", Thủ tướng chia sẻ đầy cảm động.

Ông cho biết sau khi đi học trở về, được Đảng, Nhà nước phân công công việc và luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của anh em, đồng đội. Và ông cũng không phụ lại tấm lòng ấy, đã cố gắng làm việc thật tốt.

"Cuối cùng, tôi được Đảng, Nhà nước giao cho trọng trách này. Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, mình phải cố gắng hơn. Trước đây cố gắng một, giờ phải cố gắng 10 để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực", Thủ tướng nói và nhấn mạnh tính đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị.

Theo ông, với trọng trách là Thủ tướng phải cùng các lãnh đạo chủ chốt khác tìm ra giải pháp tốt nhất để phát triển đất nước.

Đường lối đã được định hướng từ Đại hội Đảng XIII, xác định mục tiêu lớn là đến năm 2030, Việt Nam thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, vượt qua bẫy thu nhập trung bình thấp, và đến năm 2045 thành nước phát triển có thu nhập cao. Vấn đề là phải cùng nhau vượt qua khó khăn và thách thức.

Mục tiêu quan trọng nhất được Thủ tướng nhắc đến là đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng và nhân dân Việt Nam được hạnh phúc, ấm no.

Bà con người Việt tại New Zealand vỗ tay sau khi nghe phần chia sẻ chân thành của Thủ tướng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Muốn làm được, ông nhấn mạnh cần có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cùng sự góp sức của bạn bè quốc tế.

"Câu hỏi này thật khó trả lời, tôi có gì nói nấy, không mỹ miều, hình thức. Không biết tôi nói thế bạn thấy hài lòng chưa?", Thủ tướng hỏi lại chị Nguyễn Thị Minh.

Cả hội trường sau một hồi im lặng đã vang lên tràng pháo tay sau khi nghe phần trả lời của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Minh nói lý do muốn hỏi câu đó bởi rất ngưỡng mộ sự thân thiện của Thủ tướng. Và câu trả lời của ông đã cho thấy sự chân thành.

"Tôi thích một câu nói rằng chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không được lựa chọn cha mẹ, và chính từ sự chia sẻ chân thành của Thủ tướng, tôi thấy rất biết ơn. Tôi mong tất cả chúng ta ngồi đây đều có tư tưởng và thái độ sống như Thủ tướng, luôn làm tất cả công việc được giao với trách nhiệm vì người khác trước khi vì mình", chị Minh nói.

Hoài Thu (Từ Wellington, New Zealand)