Thủ tướng: Hàng vạn công an đang ngày đêm giữ vững tuyến đầu chống dịch

Dân trí Trong đại dịch, đã có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an trên mọi miền Tổ quốc đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới làm việc với Viện Khoa học hình sự tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; đồng thời động viên, chia sẻ với lực lượng Công an nhân dân cả nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng gửi tới cán bộ lão thành, các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng công an nhân dân lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích đạt được trong suốt 76 năm qua của ngành Công an.

Theo đó, ngành công an đã luôn gương mẫu, tiên phong, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược…

Thủ tướng đánh giá cao việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Thực tiễn ngày càng cho thấy đây là hướng đi đúng, vai trò của lực lượng công an tại cơ sở rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, phải lấy cơ sở, xã, phường, nhà máy, xí nghiệp là pháo đài phòng chống dịch.

Thủ tướng nêu rõ: Trong những ngày tháng không thể nào quên này, toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân đang ra sức, tích cực thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ phát động: Phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19, đồng thời nhanh chóng phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Công an đã sớm triển khai phong trào thi đua trong toàn lực lượng ngay sau phát động của Thủ tướng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong đợi và luôn tin tưởng rằng, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong dịp này, đã có hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là tại nhiều địa phương (đã, đang xảy ra dịch bệnh Covid-19) đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với các lực lượng tuyến đầu khác như cán bộ y tế, bộ đội, những cán bộ ở cơ sở, tình nguyện viên, các đội Covid-19 cộng đồng…, các chiến sĩ Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh bản thân mình, xa gia đình, người thân. Bằng cả tấm lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng, sự sẻ chia sâu sắc, tận tình phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho Nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch cho nhân dân, tham gia vận chuyển hàng hóa, đồ ăn, thức uống cho nhân dân, vận chuyển người bệnh… lực lượng công an đã không được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong dịp kỷ niệm thành lập ngành vì mục tiêu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước và sự bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Đã có hơn 1.400 cán bộ chiến sĩ nhiễm dịch bệnh (trong đó 6 người tử vong), 3 chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống Covid-19, cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm.

Thủ tướng ghi nhận, đó là những minh chứng hùng hồn nhất thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người Công an cách mạng, "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình", thực sự xứng đáng là "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đảng, Nhà nước trân trọng, chia sẻ, thấu hiểu, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chiến sĩ Công an nhân dân.

"Tôi thấu hiểu hơn và chia sẻ sâu sắc với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, đặc biệt là những đồng chí đang trên tuyến đầu chống dịch, chống tội phạm. Các đồng chí xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận, tạo điều kiện công tác bởi lao động nặng nhọc, độc hại, những cống hiến lặng thầm cho sự nghiệp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, công trình trụ sở Viện Khoa học hình sự thể hiện sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ dành cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng.

Đây cũng là một trong những chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiến tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, trong đó Đảng ủy Công an Trung ương cụ thể hóa và xác định đến năm 2025 lực lượng Kỹ thuật hình sự tiến lên hiện đại;...

Nguyễn Dương