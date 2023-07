Thời tiết TPHCM và Nam bộ ảnh hưởng bởi bão số 1

Theo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, ngày 17/7, tại TPHCM mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc mây và nắng, trưa chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to.

Qua hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết, định vị sét của Đài KTTV Nam Bộ cho thấy, mây dông phát triển gây mưa, mưa rào và dông trên toàn khu vực phía Nam TPHCM như Cần Giờ, Nhà Bè.

Ngoài ra, những khối mây dông tồn tại trên khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An đang có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Từ ngày 17 đến 22/7, xác suất mưa ở TPHCM khoảng 80%. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Mây dông tiếp tục phát triển gây mưa nhiều khu vực ở TPHCM (Ảnh minh họa: Ip Thiên).

Những cơn mưa rào và dông vào các buổi chiều và tối có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm, sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Bên cạnh đó mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại khu vực ven sông, đô thị, vùng trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 1, cơ quan khí tượng lưu ý khu vực vùng biển TPHCM và Nam Bộ có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động. Thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) và cơn bão số 1. Khoảng ngày 18/7, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, dải hội tụ nhiệt đới hạ trục về phía Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ.

Khoảng ngày 21-22/7, khả năng một vùng XTNĐ khác từ phía Đông Philippines sẽ đi vào Biển Đông. Gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh trên các vùng biển Nam Bộ.

Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), từ giờ tới cuối năm dự báo vẫn còn 8-10 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng tới vùng 2 vùng thông báo bay (FIR - Flight information region) của Việt Nam ở Hà Nội và TPHCM.

Chú thích vùng FIR Hà Nội và TPHCM (Nguồn: ICAO).

Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão 2023. Do đó, công tác dự báo phục vụ cho việc phòng chống bão đặc biệt được sự quan tâm của lãnh đạo Cục Hàng không và VATM.

Trung tâm Khí tượng hàng không đã sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khí tượng trực thuộc tổ chức theo dõi sát sao tình hình diễn biến của ATNĐ trên Biển Đông, cập nhật liên tục diễn biến của ATNĐ để kịp thời tổ chức ca kíp trực phát hành các bản tin.

Chiều 15/7, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 hình thành trên khu vực, có tên quốc tế là Talim.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ đầu mùa mưa ở miền Nam, trong tháng 6 có tới 18 ngày bị ảnh hưởng bởi mưa. Mưa thường xuyên xuất hiện vào khung giờ chiều, tối. Vì lý do này, nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải bay chờ cho đến khi đảm bảo hạ cánh theo quy định. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, tổng số chuyến phải bay chờ tại Tân Sơn Nhất trong tháng 6 là 571 chuyến, trong đó 561 chuyến là phải bay chờ vì lý do thời tiết. Các chuyến còn lại là do các lý do khác.

Tỷ lệ chuyến bay phải bay chờ là 5% so với tổng số chuyến bay đến. Đặc biệt, ngày 4/6 có 101 chuyến, ngày 28/6 có 86 chuyến và cao nhất là ngày 29/6 có tới 109 chuyến bay phải bay chờ vì lý do thời tiết.