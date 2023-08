Thiếu tướng Lê Xuân Đức giải đáp loạt thắc mắc "nóng" về đấu giá biển số ô tô

Theo lãnh đạo Cục CSGT, đấu giá biển số ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của một bộ phận người dân muốn đăng ký biển số theo sở thích. Việc này cũng tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Từ ngày 1/7, Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực, người dân sẽ được quyền lựa chọn, cạnh tranh để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn. Trước khi phiên đấu giá đầu tiên diễn ra, đã có rất nhiều người quan tâm về sự kiện này.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã có những giải đáp xung quanh những vấn đề của người dân về việc đấu giá biển số xe.

Thưa Thiếu tướng nhiều người dân đang háo hức chờ để tham gia phiên đấu giá biển số ô tô. Vậy phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn vào ngày nào và có khoảng bao nhiêu biển số ô tô được đưa ra đấu giá?

- Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô có hiệu lực từ ngày 1/7, ngay khi Nghị quyết 73 có hiệu lực, Cục CSGT đã tham mưu Bộ Công an hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 73 như Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, Thông tư số 24/2023/TT-BCA, Thông tư số 25/2023/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Tiếp đó, Bộ Công an đã triển khai các nội dung như lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý đấu giá, thực hiện kết nối giữa hệ thống quản lý đấu giá và trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, nâng cấp hệ thống đăng ký quản lý xe…

Cục CSGT đã chuyển 153.104 biển số cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam để niêm yết cho người dân lựa chọn (đây là toàn bộ biển số chuẩn bị cấp xuống hệ thống).

Theo quy định tại Nghị quyết 73, việc tổ chức đấu giá sẽ do tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của pháp luật, mà cụ thể ở đây là Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam thực hiện.

Về thời gian cụ thể tổ chức phiên đấu giá đầu tiên (dự kiến diễn ra từ ngày 20/8/2023 đến ngày 25/8/2023) sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết cho việc đấu giá theo đúng quy định. Về số lượng biển số ô tô dự kiến đưa ra đấu giá sẽ phụ thuộc vào số lượng biển số người dân lựa chọn, nộp tiền đặt trước.

Ngoài ra, Bộ Công an đưa ra đấu giá tất cả các biển số của 63 địa phương, người dân ở địa phương nào cũng có quyền lựa chọn. Ví dụ người dân ở Nghệ An nếu có nhu cầu vẫn có thể lựa chọn và đấu giá biển số ở Hà Nội và TPHCM.

Trong các biển số được đưa ra đấu giá lần này là loại biển 5 số, và đây là các biển thuộc những loại phương tiện gì? Mức giá khởi điểm sẽ là bao nhiêu, thưa Thiếu tướng?

- Theo quy định tại Nghị quyết 73, biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Các biển số được đưa ra đấu giá bao gồm biển số ô tô của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ký hiệu sê ri: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z, nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Như vậy, biển số được đưa ra đấu giá là biển 5 số và là các loại biển số của xe con, xe tải, xe khách và xe tải van.

Mức giá khởi điểm đã được quy định tại Nghị quyết 73 là 40 triệu đồng/biển số ô tô. Theo tôi đây là một mức khởi điểm rất phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân hiện nay.

Phương thức đấu giá là trả giá lên và toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Người dân phải thực hiện những bước như thế nào để có thể tham gia đấu giá biển số ô tô, thưa Thiếu tướng?

- Việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng và người dân thực hiện như sau:

Bước một: Đăng ký tài khoản. Người dân có nhu cầu tham gia đấu giá thì cần truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến tại địa chỉ "https://dgbs.vpa.com.vn". Sau đó, nhấn vào phần "Đăng ký" ở góc trên, bên phải màn hình để đăng ký tài khoản.

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dân cần truy cập vào tài khoản và có thể tham khảo hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, danh sách biển số, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Bước hai: Lựa chọn biển số. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, người dân cần truy cập vào danh sách biển số để lựa chọn biển số theo sở thích của mình, hoặc người dân có thể tìm biển số theo địa phương, theo loại xe hoặc theo dãy số tùy ý theo sở thích.

Bước ba: Nộp tiền. Người tham gia đấu giá sẽ tiến hành nộp tiền hồ sơ là 100.000 đồng và tiền đặt trước là 40 triệu đồng vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản. Sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá sẽ được cấp một mã số tham gia đấu giá, thông tin về cuộc đấu giá của biển số ô tô mà mình đã lựa chọn.

Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.

Bước bốn: Đấu giá. Khi phiên đấu giá diễn ra, người tham gia đấu giá cần truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình, và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá.

Ngoài ra, người trúng đấu giá sẽ được Bộ Công an gửi thông báo kết quả vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá; thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.

Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá.

Trong danh sách biển số ô tô được đưa ra đấu giá lần này, có nhiều biển tứ quý, ngũ quý hay nhiều biển "số đẹp"… được người dân quan tâm. Tuy nhiên, trong danh sách còn những "biển xấu" như đuôi 49, 53. Vậy tại sao khi đấu giá lại có những "biển xấu" này, và mức giá khởi điểm đối với các "biển xấu" như vậy có được giảm đi hay không?

- Theo quy định tại Nghị quyết 73, không có quan niệm thế nào là biển đẹp hay biển xấu, chỉ có biển số theo nhu cầu, sở thích của người dân, với người này thì biển số 30A-AAA.AA có thể là đẹp nhưng chưa chắc đã đẹp với người khác. Ngoài ra, biển số theo sở thích có thể là biển theo ngày kỷ niệm, ngày tháng năm sinh…

Nghị quyết 73 cũng đã quy định rõ, biển số đưa ra đấu giá là biển số chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an, ai có nhu cầu số nào thì sẽ lựa chọn đấu giá số đó, biển số đưa ra là toàn bộ số chuẩn bị cấp để mọi người có thể lựa chọn và là dãy số tự nhiên có đuôi từ 00 đến 99 nên có cả số 13, 49, 53.

Ngoài ra, giá khởi điểm sẽ là 40 triệu đồng/biển số. Chúng tôi không quan niệm đâu là "biển đẹp", đâu là "biển xấu". Danh sách biển số đưa ra đấu giá là biển số của tất cả 63 tỉnh, thành nên trong đó sẽ có cả những biển số có đuôi 49 và 53.

Sau thời gian đấu giá, các biển số ô tô không được người dân lựa chọn thì những biển số này sẽ "đi về đâu", thưa Thiếu tướng?

- Tại Nghị quyết 73 đã quy định rõ, biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành thì sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi quá trình đấu giá diễn ra, những biển số nào không được người dân lựa chọn, hệ thống sẽ tự động đưa vào kho số để người dân thực hiện đăng ký bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên như quy định hiện hành.

Vậy người dân có được tham gia đấu giá nhiều biển số ô tô cùng một lúc hay không?

Tại Nghị quyết 73 không quy định một người được đấu giá bao nhiêu biển số, cũng không quy định giới hạn số lượng biển số mà người dân được tham gia đấu giá.

Nói cách khác, trong quá trình đấu giá, người dân có thể tham gia đấu giá cùng lúc nhiều biển số ô tô khác nhau.

Theo Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, chủ xe phải giữ lại biển số định danh khi chuyển nhượng xe. Riêng biển số trúng đấu giá là trường hợp duy nhất được áp dụng chuyển nhượng xe kèm theo biển số như hiện nay. Thiếu tướng có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này?

- Theo quy định của Nghị quyết số 73, người trúng đấu giá có quyền được sử dụng biển số ô tô trúng đấu giá, được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá. Như vậy, khi bán ô tô đã gắn biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá có thể bán kèm biển số trúng đấu giá đó.

Còn đối với biển số xe khác (biển số định danh), thì khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại đăng ký, biển số xe, không giao cho chủ mới của xe.

Sau đó, chủ cũ của phương tiện nộp lại đăng ký và biển số xe cho cơ quan công an để làm thủ tục thu hồi. Riêng đối với trường hợp biển số trúng đấu giá thì được chuyển nhượng xe kèm theo biển số.

Trường hợp chủ xe nộp lại biển số định danh, biển số này sẽ được giữ lại trong thời hạn 5 năm tại cơ quan Công an. Trong thời gian này, nếu chủ của biển số định danh mua xe mới sẽ được cấp lại đúng biển số đó. Quá thời hạn 5 năm nếu chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Vậy làm thế nào để tránh tiêu cực trong quá trình đấu giá biển số ô tô diễn ra?

- Việc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện, quá trình đấu giá sẽ diễn ra hoàn toàn trên môi trường mạng, có sự giám sát của các cơ quan thi hành pháp luật, người dân và cơ quan truyền thông. Bộ Công an thành lập tổ giám sát an ninh, an toàn hệ thống đấu giá biển số xe ô tô.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Theo lãnh đạo Cục CSGT, đấu giá biển số ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Đồng thời, đấu giá biển số ô tô còn là thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, là nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo dự kiến của Cục CSGT, trong thời gian một quý, lực lượng chức năng sẽ cấp khoảng 100.000 biển số để đưa ra đấu giá. Số biển này sẽ là một phiên đấu giá, trong phiên đấu giá lại có nhiều cuộc đấu giá; không phải một lúc chúng ta đấu giá cả 100.000 biển số mà tùy theo tình hình thực tế, nhu cầu của người dân… có thể đấu giá 1.000 biển, 10.000 biển... Dự kiến, phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 25/8. Công dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc đều có thể tham gia đấu giá. Khi người dân đến đăng ký đấu giá biển số xe thì chỉ cần mang theo CCCD và đăng ký ở nơi thường trú hoặc tạm trú.

Nội dung: Trần Thanh

07/08/2023 - 06:48