Thanh Hóa: Ô tô cứu thương va chạm với xe đầu kéo, 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 19/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Thời điểm trên, ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 51B-510.34 do tài xế Nguyễn Hồ Ngọc Phú Cường (47 tuổi, trú TP HCM) điều khiển chở anh Nguyễn Minh T. (45 tuổi, trú thành phố Long An, tỉnh Long An) và bệnh nhân Nguyễn Văn T. (50 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: P.T.).

Khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 20C-047.11 kéo theo rơ moóc 20R-001.94 do tài xế Ninh Văn Tuấn (39 tuổi, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.

Sau cú va chạm, bệnh nhân Nguyễn Văn T. tử vong, anh C. và anh T bị thương, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.