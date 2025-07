Tài xế "dính" ma túy, không giấy phép lái xe bị phạt hơn 56 triệu đồng

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính do ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ký ban hành ngày 30/6, ông N.V.D. (SN 1987, trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, nay là xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) có 2 hành vi vi phạm hành chính.

Ông D. đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát Lào kéo theo rơ moóc, lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; điều khiển ô tô nhưng không có giấy phép lái xe.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản một tài xế vi phạm (Ảnh minh họa: Cường Đặng).

Đây không phải là lần đầu tiên nam tài xế bị xử phạt do có chất ma túy trong cơ thể khi điều khiển ô tô.

Ngày 12/7/2024, ông D. đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi này.

Với 2 hành vi vi phạm, thuộc trường hợp tái phạm, ông D. bị xử phạt tổng cộng 56,5 triệu đồng; trong đó vi phạm quy định về ma túy bị phạt 37,5 triệu đồng, không có giấy phép lái xe bị phạt 19 triệu đồng.