Tài xế bất lực chứng kiến đầu xe container bị thiêu rụi

17h ngày 18/6, Cảnh sát PCCC TP Dĩ An (Bình Dương) đã dập tắt vụ cháy xe container và bàn giao vụ việc cho Công an TP Thuận An tiếp tục điều tra.

Vụ cháy xe xảy ra vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương). Xe container đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy phía đầu xe.

Đầu xe container bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện xe cháy, người đi đường hô hoán tài xế. Tài xế nhanh chóng chạy xe vào lề đường rồi nhảy ra khỏi xe để thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu xe và lan ra phía sau thùng xe trước sự bất lực của tài xế.

Nhận tin báo, đội PCCC TP Dĩ An đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa. Sau ít phút nỗ lực phun nước, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến phần đầu xe bị thiêu rụi, hàng phía sau thùng xe bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sức nóng của vụ cháy.